Twitter, kullanıcıların tweetlere cevap verdiği sırada reklam görmesine sebep olan bir özelliği test ettiğini açıkladı. Kullanıcılar ise bu özelliğe tepki gösterdi.

Son dönemlerde birçok yenilikçi özelliği duyuran Twitter, pek çok kullanıcının hoşuna gidecek özellikler eklemeyi başarmıştı. Fakat ne yazık ki ünlü sosyal medya platformunun her özelliği kullanıcıları tarafından beğenilmeyebiliyor.

San Francisco'lu sosyal medya devi hem kullanıcıları hem de reklam verenleri tarafından sorgulanan bir özelliği test etmeye başladı. Test edilen özellik, atılan bir tweete cevap verdiğiniz sırada reklam görmenize sebep oluyor.

Reklamlar abartılmaya başlandı

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradan ilgili tweete ulaşabilirsiniz.

Twitter’ın reklamlardan sorumlu ekip lideri Bruce Falck, yaptığı bir paylaşımda, “Bugünden itibaren tweetlede yeni bir reklam formatı denemeye başlıyoruz, Eğer bu testin bir parçasıysanız, bir tweete verilen ilk, üçüncü ve sekizinci cevabın altında reklam göreceksiniz.” diyerek reklamların âdeta kullanıcılarına “gözüne sokulacağını” açıklamış oldu. Falck'ın paylaşımının altında ise pek çok kullanıcı bu özelliğin gereksiz olduğunu ve Twitter deneyimini olumsuz etkileyeceğini yazarak tepki gösterdi.

Twitter reklamlardan elde ettiği gelirler konusunda her zaman diğer internet devlerinin gerisini kalan bir şirket. Bu yılın son çeyreğinde Twitter’ın reklam geliri 1,05 milyar dolar iken Facebook 10,4 milyar dolar, Amazon ise yaklaşık 8 milyar dolar kazandığını açıklamıştı. Durum böyle olunca Twitter yetkilileri de bu gelirleri arttırmanın yolunu her yere reklam koymakta buldu.

Reklam verenler de memnun değil

Son dönemlerde Twitter’ın ünlendiği konular genellikle nefret söylemleri, yazılı ve sözlü taciz olayları ve pornografik içerikler olduğu için reklam verenler de bu durumdan rahatsız olmuş ve platformdan çekilme kararı almıştı. Hâlâ şirkete reklam veren bazı markalar ise bu yeni özelliğin kullanıcıları reklamlardan soğutacağını düşündüğü için bu özelliğe karşı olduklarını Twitter yetkililerine ilettikleri söyleniyor.

Twitter’ın test ettiği bu özelliği tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.