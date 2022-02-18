Spotify, Joe Rogan'ın Podcasti İçin 200 Milyon Dolar Ödemiş

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Spotify, aşı karşıtı ve ırkçı içerikleriyle gündeme gelen Joe Rogan'ın podcasti için 200 milyon dolar ödeme yaptı. İkili arasında yapılan anlaşmanın değeri, bugüne kadar 100 milyon dolar olarak lanse ediliyordu.

Spotify’ın en çok dinlenen podcast’inin üreticisi Joe Rogan, geçtiğimiz günlerden bu yana programındaki aşı karşıtlığı ve ırkçılığı barındıran içerikleriyle gündemde olmaya devam ediyor. Öyle ki Spotify, tartışmaların ardından Joe Rogan’ın onlarca podcast bölümünü Spotify’dan kaldırmıştı. Bugünse Spotify ve Joe Rogan ikilisi arasındaki ‘bol sıfırlı’ ilişki ortaya çıktı.

The New York Times’ın haberine göre Spotify, Joe Rogan’ın tartışılan ‘The Joe Rogan Experience’ podcast programı için içerik üreticisine yüklü miktarda para ödedi. Ortaya çıkan anlaşmaya göre şirket, Rogan’ın en az 3,5 yıl boyunca podcast’ini yalnızca Spotify’da yayımlaması için Rogan’a en az 200 milyon dolarlık ödeme yaptı.

Anlaşmanın değeri daha önce 100 milyon dolar olarak biliniyordu

Ortaya çıkan bu anlaşma, daha önce The Wall Street Journal tarafından ortaya atılan anlaşma değerinin aslında iki kattan daha fazla olduğunu gösterdi. Wall Street, bu anlaşmanın değerini 100 milyon dolar olarak göstermişti ve bu sayı, bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama gelmemesi nedeniyle tüm dünyada kabul görmüştü.

Joe Rogan’a verilen ödeme, bir başka açıdan daha astronomik seviyedeydi. Spotify, geçtiğimiz hafta ‘marjinalleşmiş grupların’ üyesi olan içerik üreticilerinin çalışmaları için 100 milyon dolarlık harcama yapacağına yönelik söz vermişti. Yalnızca Joe Rogan’a ödenen paranın 200 milyon dolar olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Spotify, bu sözü nedeniyle de yeniden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Spotify hisseleri 3 ayda %50’ye yakın değer kaybetti:

Tüm bu tartışmalar sürerken Spotify’ın hisse değeri de son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Ağustos 2021’de hisse başına değeri 230 doları aşan, Kasım 2021’de bu sayıyı 300 dolara kadar yükseltmeyi başaran şirketin hisse değeri, iddiaların ortaya çıktığı şubat ayının başından bu yana 159 dolara düştü.