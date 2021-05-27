Twitter, 600 ve üzeri takipçilerine sohbet odası açma özelliğini sunduğu Spaces'in masaüstü ve mobil web tarayıcıları üzerinden de artık kullanılabileceğini açıkladı.

Clubhose'un patlama yapmasından kısa bir süre sonra Twitter, Clubhouse benzeri özelliği Spaces'i Aralık 2020'de duyurmuştu. Kullanıcıların bir odada sesli sohbet etmesine olanak sağlayan bu özelliğe sadece mobil uygulama üzerinden erişilebiliyordu.

Twitter, 26 Mayıs 2020 itibarıyla Spaces'in daha geniş kitlelere hitap edeceğini duyurarak, özelliği masaüstü tarayıcılardan kullanmanın artık mümkün olduğunu açıkladı. Uzun süredir beklenen bu özellik, kullanıcıların masaüstü ya da mobil web tarayıcısı üzerinden Spaces özelliğine erişmesini sağlıyor.

Masaüstü tarayıcıda kullanıcılar oda açamıyor

Sosyal medya fenomenleri ve influencerlar, Clubhouse ile birlikte hem takipçileriyle hem de birbirileriyle iletişim haline girip herhangi bir konu üzerine sohbet etme şansına erişmişti. Uygulamanın patlama yapmasından sonra Twitter da kendi Clubhouse benzeri özelliği Spaces'i tanıttı. 600 ve üzeri takipçisi bulunan Twitter kullanıcıları, takipçileri ile birlikte sohbet odalarında etkileşim haline girme şansı yakaladı.

Spaces özelliği ilk çıktığından beri sadece mobil uygulamalarda kullanılabiliyordu ancak daha fazla kitleye hitap etmek istediğini belirten Twitter, mobil versiyondan bazı eksiklikleri de olsa özelliğin artık masaüstü ve mobil web tarayıcıları üzerinden kullanılabileceğini açıkladı.

Bazı eksikliklerden kastımız, masaüstü ya da mobil tarayıcıdan Spaces'e erişen kullanıcıların henüz kendi odalarını açamıyor oluşu. Bunun yerine kullanıcılar sadece var olan odalara katılabiliyor ve ileri zamanlı planlanan sohbetler için anımsatıcı özelliğini aktif edebliliyor. Twitter, aynı zamanda Spaces'e tarayıcı üzerinden erişen kullanıcılarına odaların yeni tasarımını ilk kez test etme şansını sunuyor.