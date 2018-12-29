Uber'in uçan taksiler konusunda yaptığı başvurulara Avustralya'dan olumlu yanıt geldi. Ülkenin Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi konuya oldukça sıcak baktıklarını ve bir an önce başlamak için bir engel olmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda Uber hava trafiği konusunda geliştirmiş olduğu çözümlerin, günlük hayatta kullanılabilir seviyeye getirildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine şirket, hava taksi uygulamasını gerçekleştirebileceği, nüfus ve trafik yoğunluğu çok olan ve bazı kriterleri de sağlayan 5 ülke seçti. Bu ülkeler arasında yer alan Avustralya, hava taksi uygulamasına yeşil ışık yaktı.

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), "uçan taksi" uygulamasının oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu düşündüklerini açıkladı. Günlük hayatta kullanılmasının şehir trafiğine oldukça faydalı olacağını, insanların çok daha hızlı ve güvenli ulaşım hizmeti alabileceğini düşünen yetkililer, uygulamayı bir an önce hayata geçirmek için çalışmalara başladılar. 5 yıl içerisinde tüm sistemin hazır olması ve hizmete geçirilmesi planlanıyor.

Uçan taksiler tıpkı helikopterler gibi hizmet verecek. Aralarındaki önemli fark ise bu yöntemin çok daha ucuz olması olacak. İlk zamanlarda, taksilerde acil durumlarda müdahale edebilmesi için bir pilot da yer alacak. Uzun uçuş saatleri ve deneyimlerin ardından, bir gün bu taksilerin tamamen sürücüsüz şekilde hizmet vermesi planlanıyor.