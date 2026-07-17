Uber, Delivery Hero'yu yaklaşık 14,8 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın almak için harekete geçti. Satın alma, dünyanın dört bir yanındaki teslimat markalarını etkilerken Türkiye'deki Yemeksepeti operasyonunun geleceği de merak konusu oldu. Peki bu anlaşma kullanıcılar ve sektör için ne anlama geliyor?

Küresel yemek ve market teslimatı sektöründe dengeleri değiştirebilecek çok büyük bir satın alma gündemde. Uber, dünyanın en büyük teslimat şirketlerinden Delivery Hero'yu bünyesine katmak için resmi teklifini açıkladı. Anlaşma tamamlanırsa, onlarca ülkede faaliyet gösteren dev markalar tek çatı altında toplanacak.

İlk etapta birçok kişi bunun "Uber, Yemeksepeti'ni satın aldı." anlamına geldiğini düşündü. Ancak anlaşmanın detayları, Türkiye tarafında işlerin biraz daha farklı ilerleyeceğini gösteriyor. Buna rağmen sektörün geleceği açısından oldukça önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız.

Uber, Delivery Hero için 14,8 milyar doları gözden çıkardı

Uber'in teklifine göre Delivery Hero'nun şirket değeri yaklaşık 13 milyar euro (14,8 milyar dolar) olarak hesaplanıyor. Şirket, hisse başına 41,50 euro ödemeyi planlıyor. Uber zaten Delivery Hero'nun yaklaşık yüzde 25 hissesine sahip olduğu için satın alma sürecinde ödeyeceği net tutar daha düşük olacak.

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Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Uber; foodpanda, talabat, PedidosYa, HungerStation, Baedal Minjok ve Delivery Hero'nun birçok ülkedeki operasyonunu kendi ekosistemine katacak. Böylece Uber Eats ile birlikte dünyanın en büyük çevrim içi teslimat ağlarından biri ortaya çıkmış olacak.

Yemeksepeti Uber'e geçmeyecek

İşin Türkiye tarafındaki en önemli detay ise burada ortaya çıkıyor. Delivery Hero'nun Türkiye operasyonu, yani Yemeksepeti, doğrudan Uber'e devredilmeyecek. Anlaşmaya göre Türkiye dahil bazı ülkelerdeki operasyonlar ABD merkezli yatırım şirketi SSW Partners çatısı altına geçecek.

Yani satın alma tamamlandığında Uber'in doğrudan Yemeksepeti'nin sahibi olması söz konusu olmayacak. Kullanıcılar da kısa vadede uygulamada veya hizmet tarafında hissedilecek büyük bir değişiklikle karşılaşmayacak gibi görünüyor.

Peki Trendyol GO ve Getir neden konuşuluyor?

Aslında Trendyol GO ve Getir bu satın almanın doğrudan tarafı değil. Ancak küresel teslimat sektöründe yaşanan bu kadar büyük bir birleşme, Türkiye'de de rekabetin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle sosyal medyada ve sektör kulislerinde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

Şu an itibarıyla Yemeksepeti, Trendyol GO ve Getir tek şirket altında birleşmiş değil. Böyle bir satın alma ya da birleşmeye ilişkin resmî bir açıklama da bulunmuyor. Ancak Uber'in küresel ölçekte bu kadar büyük bir oyuncuya dönüşmesi, Türkiye'deki teslimat pazarında yeni ortaklıklar veya satın almaların önünü açabilecek gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'deki rekabet yeniden şekillenebilir

Teslimat sektöründe son yıllarda rekabet yalnızca restoran siparişleriyle sınırlı kalmıyor. Market teslimatı, hızlı kurye hizmetleri ve perakende lojistiği de şirketlerin büyüme planlarında önemli yer tutuyor. Bu nedenle küresel ölçekte yaşanan her büyük birleşme, Türkiye'deki oyuncular açısından da yakından takip ediliyor.

Önümüzdeki dönemde anlaşmanın düzenleyici kurumlardan onay alıp almayacağı ve yeni yatırımcıların Türkiye operasyonları için nasıl bir strateji izleyeceği sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olacak.