Fotoğrafçı Şafak Aslan, yaklaşık iki yıldır Yüzüklerin Efendisi'nin çekimlerinin gerçekleştirildiği bölgeleri keşfe çıkıp filmlerden sahneleri fotoğraf karelerinde canlandırıyor. Ortaya çıkan eğlenceli fotoğrafların yanında, Aslan'ın çıktığı bu şahane yolculuk bütün Yüzüklerin Efendisi hayranlarını kıskandıracak cinsten.

Yeni Zelanda'dasınız, keyifli ve biraz da zorlayıcı doğa yürüyüşlerine çıkıyorsunuz ve bir amacınız var; Yüzüklerin Efendisi'nde izlediğimiz ikonik sahnelerin çekildiği bölgeleri keşfetmek. Fotoğrafçı Şafak Aslan uzun zamandır Yeni Zelanda'dan tam da böyle fotoğraflar paylaşıyor.

Aslında Yüzüklerin Efendisi'nde bolca içinde gezindiğimiz 'Hobbit Köyü' gibi bazı ikonik bölgeler zaten turizme açılmış durumda ve bu setleri gidip gezmek mümkün. Ancak Aslan'ın yaptığı, dağ tepe gezip çekim yapılan bölgeleri keşfetmek ve bu ancak gerçek bir hayranın yapacağı türden bir iş.

Neredeyse iki yılda bir sürü keşif:

Şafak Aslan, 2020 Ocak ayında kendi deyimiyle istifa edip Yeni Zelanda macerasına başlamış. Gerçek bir Yüzüklerin Efendisi hayranı olan Aslan, kısa süre sonra da çekimlerin yapıldığı bölgelerde keşiflere başlamış. Fotoğrafların altında sahnelere, karakterlere ve hikayeye dair keyifli notlar da paylaşan Aslan, aynı zamanda YouTube kanalında bu konuda videolar da yayınlıyor. Dilerseniz buraya tıklayarak YouTube kanalına göz atabilir; buradan da Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.

Şafak Aslan'ın Orta Dünya'dan çıkıp gelen fotoğrafları: