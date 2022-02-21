Uber Türkiye, İstanbul'da "Siyah Taksi" isimli hizmeti başlattığını duyurdu. Uber Siyah Taksi, yolcuların 8 kişilik büyük minibüslerle taşınmasına olanak tanıyor.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda en çok tartıştığımız meselelerden bir tanesi Uber'di. Şirketin verdiği hizmetin yasal olmadığı iddiaları özellikle de İstanbul'da karışıklıklara yol açmış, olay davalık olmuştu. Ancak şimdi, Uber Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, İstanbul'da "Siyah Taksi" hizmetini resmen başlattığını duyurdu. Peki Uber Siyah Taksi tam olarak ne anlam ifade ediyor?

Uber Siyah Taksi, aslında kullanıcılara daha konforlu bir yolculuk tanıyor. Çünkü bu hizmet için kullanılan araçlar Vito gibi nispeten büyük vasıtalar oluyor. 8 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip araçlarla hizmet verilen Siyah Taksi, özellikle de gruplar için ideal olacak gibi görünüyor.

Uber Türkiye'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde. Hemen siz de çağırın, daha lüks ve konforlu bir yolculuğun tadını çıkarın!

Uber Siyah Taksi, İstanbul'daki sarı taksilerin yine hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor. Ancak şu an için tarafların sessizliğini koruduğunu belirtelim. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.