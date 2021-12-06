İngiliz Yüksek Mahkemesi, Uber’in verdiği hizmetlerden birini Londra’da engelledi. Karara göre Uber, burada artık tek tıkla; sözleşmesiz bir şekilde araç kiralama hizmeti veremeyecek. Diğer araç kiralama şirketleri de öyle.

Uber gibi özel yolcu taşıma hizmetleri, ana akım toplu taşıma hizmetlerini gittiği birçok gölgede tedirgin etti. Zira bu hizmetlerin zaten en başta ortaya çıkışı, sıradan hizmetlerin yeterli olmayışıydı. Özellikle taksilerden memnun olmayanların miktarının yüksek olduğu ülkemize geldiğinde Uber, taksicilerin protestolarına ve hatta bazen saldırılarına uğramıştı.

Bu hizmet çoğu ülkede normal karşılanıyor ve önüne geçilmiyor. Ancak bir şehirde, Uber’in hizmetlerinden birinin yasalara uygun olmadığına hükmedildi. Ancak bu hizmet tabii ki Uber’in ana hizmeti olan yolcu taşımacılığı değildi.

Karar sadece Uber için geçerli değil

Uber, birçok bölgede olduğu gibi İngiltere’nin Londra kentinde de araç kiralama hizmetini tüketiciye sunmuştu. 2020’de başlayan bu hizmetin asıl amacı, pandemi döneminde sosyal mesafeyi olabildiğince artırmaktı. Ancak İngiliz mahkemesi, yakın zamanda aldığı kararla bu hizmetin bu şehirde verilmesinin önüne geçmiş oldu.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, yakın zamanda aldığı kararla araç kiralama acentesinin doğrudan sürücüyle sözleşme yapması gerektiğine hükmetti. Karardan sadece Uber değil, Londra’da araç kiralama hizmeti veren her şirket etkilendi. Sonuç olarak, sadece Londra’da 45 bin sürücüsü bulunan Uber; artık telefondan bir tuşla evlerin önüne karar araç getirdiği hizmetini bu şehirde uygulayamayacak.