Uber Şoförünüz Anlaştığınız Güzergahı İzlemezse Ne Olur?

Ulaşım hizmeti sağlayan uygulamalarda fiyat ve güzergah genellikle önceden belli olur. Peki şoförünüz güzergaha uymazsa ne olur?

Uber, Lyft ve gelişmiş ülkelerdeki taksi servis ağlarında fiyat hep önden konuşulur. Örnek vermek gerekirse, Beşiktaş İskele’den Üçüncü Havalimanına gitmek için taksi çağırma uygulamasını açtığınızda, size fiyat bilgisi önceden verilir. Orada 110 TL yazıyorsa, inerken 110 TL vereceğinizi bilir ve ona göre hareket edersiniz. (Gerçek fiyat konusunda bir fikrimiz yok, maksat örnek olsun.) Kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bu proje sayesinde, yol boyu süren “Param çıkışır mı?” derdini aşmanızı sağlamaya çalışıyorlar.

Zaman zaman Uber sürücüleri ve diğer sürücüler, farklı güzergahlar tercih ediyorlar. Bu durumda da son fiyat ile ilk anlaşılan fiyat arasında farklılıklar söz konusu oluyor. Uber gibi büyük uygulamalar, geri bildirimler ve yorumları göz önüne alarak bazı güzergahlar oluşturup, şoförlerinden bu güzergahları kullanmalarını istiyor. Yine de bu konuda bir zorlama durumu söz konusu değil, sürücüler üçüncü parti navigasyon uygulamalarını kullanarak da yollarını bulabiliyorlar.

Uber, sitesinde yer alan açıklamaya göre, önden anlaşılan fiyatın mesafe ve süredeki önemli artışlarda değişiklik gösterebileceğini, bu durumlarda aracın taksimetresinde yazan rakamın geçerli olduğunu söylüyor. Hesaptaki küçük sapmaları şirket süspanse ediyor. Şoförün durak eklediği, güzergahı değiştirdiği ya da hedef noktanın değiştiği durumlarda ise taksimetrede yazan ne ise o ödeniyor.

Birden fazla güzergahın seçilebildiği, uzak mesafe yolculukların öncesinde şoför ile güzergah konusunda anlaşmak ve ekranda yazan ücretin ekran resmini çekmek faydalı olabilir.