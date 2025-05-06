Uber'in Trendyol Go'nun çoğunluk hissesini satın almak üzere olduğu açıklandı. Böylece Uber, Trendyol markası altında Türkiye'deki operasyonlarını genişletmiş olacak.

Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre Uber, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un yemek ve market teslimat servisi Trendyol Go'nun %85 hissesini 700 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu satın alma, Uber'in Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Uber'in bu hamlesi, global yemek ve market teslimat hizmeti Uber Eats'in Türkiye pazarına entegrasyonunu hızlandırma amacı taşıyor. Bilmeyenler için Uber Eats, dünya genelinde restoranlardan yemek siparişi verilmesini sağlayan, YemekSepeti rakibi diyebileceğimiz bir yemek teslimat uygulaması. Şirket, Trendyol Go'nun mevcut altyapısını kullanarak Türkiye'deki hizmet ağını genişletmeyi planlıyor.

Trendyol Go, geçtiğimiz yıl 200 milyon sipariş gerçekleştirmişti

Paylaşılan bilgilere göre Trendyol Go, 2024 yılında 200 milyondan fazla sipariş teslim ederek 2 milyar dolarlık brüt sipariş hacmine ulaşmıştı. Bu performans, Uber'in Türkiye pazarına olan ilgisini artırdı. Satın alma işleminin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, söz konusu anlaşmayla ilgili olarak "Bu satın alma, kesintisiz bir e-ticaret deneyimi sağlama ve Türkiye’de yerel büyümeyi ve ekonomik kalkınmayı destekleme taahhüdümüz ile uyumlu." ifadelerini kullandı.