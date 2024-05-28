Uber, Türkiye'deki kullanıcılarının en çok unuttukları ürünleri açıkladı. Şirket ayrıca araçlarda unutulan ilginç ürünleri de paylaştı.

Türkiye'de taksiler üzerinden aktif olarak hizmet vermekte olan Uber, "Kayıp Eşya Endeksi" raporunu yayımladı. Yayımlanan bu raporda, Türkiye'deki Uber kullanıcılarının taksilerde sıklıkla unuttuğu eşyalar yer aldı. Uber ayrıca kullanıcıların unuttuğu ilginç ürünleri de paylaştı.

Uber'in paylaştığı rapora göre Türkiye'de, geçtiğimiz yıl boyunca 2.555 adet kişisel eşya unutuldu. Kullanıcılar, en çok da 16.00 ila 17.00 saatleri arasında eşya unuttular. Ayrıca 19 Kasım 2023 tarihi, Uber'de en fazla eşyanın unutulduğu gün olarak kayıtlara geçti. Tahmin edebileceğiniz üzere en fazla eşyanın unutulduğu il İstanbul'du.

Uber kullanıcılarının en çok unuttuğu eşyalar şu şekilde sıralandı

Kıyafet

Cüzdan

Sırt çantası

Kulaklık

Telefon

Fotoğraf makinesi

Takı

Dizüstü bilgisayar

Tablet

e-sigara

Uber tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de unutulan ilginç eşyalar arasında koli meyve suyu, 5 litrelik zeytinyağı, 2 koli yumurta, gelin duvağı ve temizlik paspası gibi ürünler yer alıyor.