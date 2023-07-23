Eğer bir Ubisoft hesabınız varsa ve uzun süredir giriş yapmıyorsanız, hesabınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre Ubisoft, belli bir süre boyunca aktif edilmeyen hesapları siliyor, oyunlarınız dahil!

Far Cry ve Assassins Creed serileriyle adından söz ettiren dev oyun şirketi Ubisoft, belli bir süre boyunca aktif edilmeyen hesapları, içerisindeki oyunlarla birlikte sileceğini doğruladı.

Twitter’daki bir Ubisoft kullanıcısı, hesabıyla ilgili aldığı bir maili sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, hesabın kapanmaması için atılan maili görmeniz ve linke tıklayarak hesabın kapanmasına engel olmanız gerektiği görüldü.

Ubisoft hesabınız kalıcı olarak kapatılabilir!

"Aktif olmayan Ubisoft hesabınızı geçici olarak askıya aldık ve Kullanım Koşullarımıza uygun olarak 30 gün içinde kalıcı olarak kapatacağız. Ubisoft hesabınızı korumak istiyorsanız, aşağıdaki iptal düğmesine tıklayarak kapatılmasını iptal edebilirsiniz."

Twitter kullanıcısı @PC_enjoyer, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Kullanıcı, Ubisoft’tan gelen “Hesap Kapatmayı İptal Et” mailini paylaştı. Buna göre, bu mail geldikten sonraki 30 gün içerisinde Ubisoft hesabınıza giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinecek. İçerisindeki oyunlar da buna dahil.

Kullanıcının paylaştığı tweet’e yanıt veren Ubisoft ise durumu doğruladı. Şirket, “Sadece 30 gün içinde (resimde gösterilen e-postayı aldıktan sonra) hesabınıza giriş yaparak ve e-postada bulunan Hesap Kapatmayı İptal Et bağlantısını seçerek hesabınızın kapatılmasını önleyebileceğinizi belirtmek istedik.” dedi.

Gelen bilgilerde buradaki belirli sürenin ne kadar olduğu kesin değil. Ancak bir rapor, hesabın kapanması için pasif kalma süresini tahmini 4 yıl olarak belirtiyor.

Bazı kullanıcılar Ubisoft’un bu hamlesini abonelik hizmetine üye çekmek için yaptığını söylerken bazıları ise bu durumun yasalara aykırı olduğunu söylüyor.