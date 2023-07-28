Ubisoft Türkiye, aylık abonelik sistemi Ubisoft+'ın ilk ayı için önemli oranda indirim yapıldığını açıkladı. Oyunseverler, 9 Ağustos'a kadar Ubisoft+'ın ilk ayına 15 TL ödeyerek katılabilecek.

Oyun fiyatlarının uçuş yapmasıyla popülerleşen abonelik sistemleri arasında Ubisoft+ da yer alıyor. Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar birçok popüler yapımın arkasındaki oyun devi Ubisoft, bu sistemle oyunseverlere aylık bir ücret karşılığında 60’tan fazla oyunu sunuyor.

Bugün ise Ubisoft’tan sisteme abone olmak isteyenleri sevindirecek bir açıklama geldi. Şirket, yaptığı açıklamada aboneliğin ilk ayında ciddi bir indirim olacağını aktardı.

Ubisoft+, ilk ayında 179 TL’den 15 TL’ye düştü

Ubisoft Türkiye, Ubisoft+’ın ilk aylık fiyatının 15 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı. Normalde üyeliğin 179 TL değerinde olduğunu düşündüğümüzde bu, 164 TL'lik önemli bir indirim demek. Kullanıcılar, ilk aylarında 15 TL ödeyerek Assassin’s Creed ve Far Cry dahil popüler birçok yapıma ulaşabilecek. Abonelikte öne çıkan bazı oyunlar ise şu şekilde;

Far Cry 6

The Divison 2

Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

Tabii ki bu kampanyanın bir süresi var. Şirket, 9 Ağustos 2023 tarihine kadar Ubisoft+’ın ilk ayının 15 TL olacağını söylüyor. Yani fırsatı kaçırmamak için 12 günlük bir süre var. Türkiye’de sadece Xbox üzerinden satılan Ubisoft+’a buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.