Ubisoft, Rainbow Six Siege Oyuncularına Hediye Dağıtıyor

Üçüncü yılını dolduran FPS oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Siege, kısıtlı bir süre için ücretsiz hediye paketi veriyor.

Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyuncularına bir sürpriz yaptı ve kısıtlı bir süre için ‘Holiday Pack’ yayınladı. Bu tek seferlik paket, var olan DLC’den kalıcı olarak rastgele bir Operator açmanızı sağlıyor.

Holiday Pack’ten çıkan hediyeler, oyun içi menüden paraya da çevrilebiliyor. Holiday Pack, 20.000 Renown olarak da kullanılabiliyor. Hediyenizi alabilmek için, oyuna 24 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında giriş yapmanız gerekiyor. Ayrıca hediye paketleri, Xbox One, PS4 ve bilgisayar oyuncuları olmak üzere tüm platformları kapsıyor.

Bu hediyeleri almak için oyuna dönmek isteyenler için oyunun son güncellemesi ‘Operation Wind Bastion’.

Oyunun sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5870 (1GB RAM ile uyumlu Directx-11)

Depolama: 30 GB