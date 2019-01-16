Ubisoft'un merakla beklenen oyunu Tom Clancy's The Division 2'nin kapalı beta tarihi açıklandı. Ayrıca Ubisoft, oyunun trailer'ını da yayınladı.

Tom Clancy’s The Division 2’nin kapalı betası 7-10 Şubat tarihleri arasında açılacak. Erken sipariş veren veya Division 2’nin sitesi üzerinden kayıt yaptıranların kapalı betaya erişme şansı olacak. Oyunla ilgili detaylar henüz kesinleşmese de, betanın oyunculara “Hastalık sonrası (post-pandemic) Washinton’daki tehlikelerin” deneyimini sunacağı biliniyor.

Oyunun hikayesiyle ilgili bir trailer da bugün Ubisoft tarafından yayınlandı. Fragman “New York’taki ilk saldırıdan kurtulduktan sonra, başkentimizin bize ihtiyacı vardı. Fakat ülke iç savaşa sürüklenirken kime güvenebilirdik?” sözleriyle başlıyor.

Düşmanlar ise “Demokrasinin dokusunu tahrip etmekle tehdit eden acımasız gruplar; başıboş dolaşan yırtıcılar, dini saldırılar yapanlar ve ahlaksız faşistler. Zayıfları avlar ve masumları öldürürler.” diye tanımlanıyor. Bu ihtilafı yıkmak ve ülkeyi tekrar kurmak Division ekibine kalıyor.

Ubisoft, daha önce Division 2 için teknik alfa sürümünü sınırlı sayıdaki kullanıcı için yayınlamıştı. Ancak, oyunun sızdırılması ile ilgili çok katı kurallar konulmuş, hatta internete sızdırılan birkaç görüntü de anında kaldırtılmıştı.