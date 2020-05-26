3 Çocuk Örümcek Adam Olmak İçin Kendilerini Örümceğe Isırttı

Bolivya'da üç kardeş, Örümcek Adam güçlerine sahip olmak için oldukça zehirli olduğu bilinen karadul örümceğine kendilerini ısırtarak hastanelik oldu. Neyse ki tedavi altına alınan kardeşler iyileşti ve hastaneden taburcu edildi.

Hepimiz zaman zaman daha iyi bir insan olmak için, hatta bazen süper kahraman güçlerine sahip olmak için, hayallerimizin kapılarını ardına kadar açarız. Pek iyi bir fikir olmasa da radyoaktif bir atıkla temas edip hiç kimsede olmayan özellikler elde etmek istemiş olabilirsiniz. Bu fikirlerle heyecanlanan üç erkek kardeş, zehirli oluşuyla ünlü karadul örümceği tarafından ısırılarak Marvel Sinematik Evreni'nin ünlü karakteri Örümcek Adam'ın güçlerine sahip olacaklarını düşündü.

İsimleri açıklanmayan 8, 10 ve 12 yaşlarındaki kardeşler, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumları çok ciddi olmayan kardeşler iyileştikten hemen sonra taburcu edildi. Bolivya'nın Chayanta kentinde meydana gelen olay, kardeşlerin koyunlara çobanlık yaptıkları esnada gerçekleşti. Çocukların annesi ormandan döndüğünde çocuklarını ağlarken buldu ve başarısız Örümcek Adam'ları hemen Chayanta Sağlık Merkezi'ne götürdü. Karadul tarafından ısırılan kardeşlere burada zehri etkisiz hâle getiren ilaçlar verildi.

Karadulu kışkırtıp kendilerini ısırmasını sağlamışlar:

Peki üç kardeş kendilerini karadula nasıl ısırttı? Elde edilen bilgiye göre kardeşler, bir çubuk aracılığıyla karadulu dürttü ve örümcek böylece üç kardeşi de ısırdı. Tabii bu ısırıklardan sonra üç kardeş de örümceğin zehri nedeniyle korkunç semptomlarla acı çekmeye ve kıvranmaya başladı. Llallagua'daki hastaneye gönderilen çocukların durumunun kötüleşmesi üzerine Bolivya'nın başkenti La Paz'daki çocuk hastanesine transfer gerçekleşti.

Neyse ki örümcek ısırığına karşı serum verilen çocukların durumu iyileşmeye başladı ve beş gün sonra çocuklar taburcu edildi. Konuyu basın toplantısında kamuoyuna duyuran Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürü Virgilio Pietro, çocuklar için her şeyin; filmlerin ve rüyaların gerçek olabileceğini söyledi ve "Çocuklar bizim yaşamımızın umududur" ifadelerini kullandı.

Karadullar genellikle saldırgan değildir ancak ısırıkları ölümcül olabilir. Buna rağmen bir çubukla onları kızdırmazsanız sizi ölümcül ısırıklara maruz bırakmaz.