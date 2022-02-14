Karayolları Genel Müdürlüğü, yıllardır hayatımızda olan OGS sisteminin kaldırıldığını açıkladı. Vatandaş bundan sonra, yalnızca Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanarak ücretli otoyollara girebilecek. OGS sahipleri, ücretsiz bir şekilde dönüşüm yaptıracaklar.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) ücretli otoyolları sıklıkla kullanan vatandaşları doğrudan ilgilendiren bir açıklama geldi. Yetkililer, yıllardır hayatımızın içerisinde olan Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırılacağını açıkladılar. Artık tüm ücretli otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulanacak. Yeni dönem, 31 Mart itibarıyla başlayacak.

KGM'nin basın açıklamasında, OGS ve HGS isimli iki sistemin bulunmasının hem geçiş ücretlerinde hem de otoyollarda kafa karışıklığına yol açtığı ifade edildi. Yeni sistem sayesinde iş yükünün azalmasıyla birlikte verimliliğin artacağını ve vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini açıklayan yetkililer, OGS sahibi vatandaşların bu süreçte mağdur edilmeyeceğini, bankaların ücretsiz cihaz dönüşümü yapacağını ve bakiyelerin de aktarılacağını söylediler.

KGM'nin açıklaması şöyle

"Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi(OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

Ücret Toplama Sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere İki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur."