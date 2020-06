Dövüş Oyunu UFC 4’ün Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Konsolların sevilen dövüş oyunu serisi UFC'nin yeni oyununun tanıtım tarihi, UFC ekibi tarafından Twitter'da yapılan bir paylaşımda ortaya çıktı. 11 Temmuz'daki UFC 251'in tanıtım posterini paylaşan UFC, görselin sol alt kısmında UFC 4'ün tanıtımına da işaret etti.

Electronic Arts’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen EA Play Live 2020 etkinliğinde FIFA 21, Lost in Random ve It Takes Two gibi şirketin yeni oyunları tanıtılmıştı. Bu etkinlikte dövüş serisi UFC’ye ait herhangi bir detaydan bahsedilmemesi birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdiyse oyunun çıkış tarihine dair yeni bir gelişme yaşandı.

UFC, gün içerisinde resmi Twitter hesabından 11 Temmuz 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı özel bir adada gerçekleştirilecek olan UFC 251’in tanıtım posterini yayınladı. Kamaru Usman ve Gilbert Burns’ün karşı karşıya geleceği bu etkinlik, dövüş camiası için büyük önem arz ediyor. Ancak biz oyuncuları ilgilendiren kısım, tanıtım posterinde yer alan bir detay.

Merakla beklenen dövüş oyunu UFC 4, 11 Temmuz’da tanıtılabilir:

Yukarıdaki tanıtım posterinin hemen sol alt köşesine baktığımızda, EA Sports UFC 4’e işaret eden yeni bir logo ve resmi tanıtım için bir slogan yer aldığını görebiliyoruz. Paylaşımın doğrudan UFC ekibi tarafından yapıldığı düşünülürse, EA Sports’un dövüş serisinin birkaç yıllık aranın ardından 11 Temmuz’daki tanıtımla geri dönmesi kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor.

EA Sports UFC 3’ün piyasaya sürülmesinden bu yana iki yılı aşkın bir süre geçti. PlayStation 4 ve Xbox One konsollarının en beğenilen dövüş serilerinden olan UFC’nin yıllar sonra geri dönecek olması, serinin hayranlarını da bir hayli sevindirdi.

Henüz resmi olarak açıklanmayan UFC 4’ün, 11 Temmuz’daki UFC 251 etkinliği sırasında gerçekleştirilecek bir duyuru ile tanıtılması bekleniyor. Oyuna dair şimdilik pek fazla detay bulunmuyor ancak ilerleyen günlerde daha fazla açıklamanın gelmesi muhtemel görünüyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.