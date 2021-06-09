UFO Uzmanı, Kaydedilen UFO Görüntülerini Yorumladı

UFO uzmanı Prof. Dr. Madhu Thangavelu, savaş pilotları tarafından kaydedilen UFO görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda Thangavelu, bu cisimlerin içinde insan olamayacağını ve insanlar tarafından kontrol ediliyorlarsa bile bunun mutlaka uzaktan yapıldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve UFO uzmanı Prof. Dr. Madhu Thangavelu, geçtiğimiz birkaç aydır gündemde olan UFO görüntülerini yorumladı.

Thangavelu, Pentagon tarafından doğrulanan görüntüler hakkında yorum yaparken bu cisimlerin içinde fizik kanunları sebebiyle bir insanın bulunamayacağını, dolayısıyla da bir insan tarafından kontrol ediliyorlarsa bile bunun mutlaka uzaktan gerçekleştiğini belirtti.

“Çok hızlı hareket eden bu şeylerin içinde bir insan olsaydı, hızlanma yüzünden ezilirdi”

Thangavelu, bu denli hızlı hareket eden cisimlerin günümüzdeki fizik ve mühendislik bilgisiyle açıklanamadığını ve bu sebeple de ileri bir teknoloji ile üretilmiş olabileceklerini belirtti.

Bu hızı açıklayacak bir bilgi birikimine sahip olmadığımız için bu hızda hareket ederken nasıl güvende olacağımızı da henüz bilmiyoruz. Bu sebeple de Thangavelu, bu araçların içinde bir insanın olamayacağını, olsa bile hız yüzünden ezileceğini belirtiyor. Dolayısıyla bu cisimler, insan tarafından kontrol ediliyorlarsa bunun mutlaka uzaktan gerçekleştiğini belirtiyor.

Profesör, UFO’ların içinde bulunan her ne olursa olsun ABD’nin sahip olduğu sınırlı bilgi birikiminin, bunlara bir anlam getirmede yeterli olamadığını belirtiyor. Bunun dışında Thangavelu, araçların ülkeyi gözetleme amacıyla kullanıldığı iddialarına katılmıyor. Profesörün sözlerine göre eğer öyle bir şey olsaydı gözlemler sonucunda toplanan bilgiler, politik ve siyasi alanda kendilerini bir şekilde gösterirdi.

Pentagon’un 25 Haziran tarihinde UFO raporunu sunması bekleniyor. Bunun yanına NASA'nın çalışmalarını ekleyen profesör, bu araştırmalar ilerledikçe daha fazla kanıt göreceğimizi söylüyor.