Jeff Bezos, Kardeşiyle Birlikte Uzaya Çıkacak

Özel uzay yolculuk şirketi Blue Origin’in ilk insanlı uçuşu, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. 11 dakikalığına uzaya çıkılacak otonom uçuşta Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte bizzat yer alacak.

Özel uzay yolculuk şirketi Blue Origin’in CEO’su Jeff Bezos, şirketin ilk insanlı görevi için ilginç bir karar aldı. Instagram üzerinden paylaştığı gönderiye göre Bezos, önümüzdeki ay ‘en iyi arkadaşım’ dediği kardeşiyle birlikte uzaya çıkacak.

Amazon’un da kurucu ismi olan Jeff Bezos, Blue Origin’in ilk insanlı uçuşunda bizzat yer alacak. Göreve kardeşini de davet eden milyarder, 20 Temmuz tarihinde en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş olacak.

Kalan 1 boş koltuk hâlâ açık artırmada

Jeff Bezos uzaya çıkacağı 6 kişilik uzay aracında 2 kişilik yeri bizzat kendisi ve kardeşinin alacağını açıkladı. 2012 yılından beri bu görev için test edilen uzay aracı New Shepard’da yer alacak 5 kişi, böylece belirlenmiş oldu. Boş kalan 1 koltuk ise bir süredir açık artırmada şanslı sahibini beklemekte. Bu 1 kişilik yer için en son bugün 2,8 milyon dolar teklif edildi. Tamamen otonom şekilde çalışacak kapsülün yörüngealtı uzayda tam 11 dakika boyunca süzüleceği bilgisi ise, yakın zamanda Blue Origin’in internet sitesinde belirtildi.

“Kardeşimle gitmenin anlamlı olacağını düşündüm”

Önümüzdeki ayın başında Amazon CEO’luğundan çekilecek olan Jeff Bezos, göreve dair paylaştığı Instagram gönderisinde şu ifadeleri kullandı: “Dünya’yı uzaydan görmek seni değiştirir, gezegenine ve insanlığa olan bakış açını değiştirir. Sadece 1 Dünya var. Bu uçuşa katılmak istiyorum, çünkü hayatım boyunca bunu istedim. Kardeşimi de benimle gelmesi için davet ettim, çünkü biz yakın arkadaşlarız. Kardeşimin de benimle orada olmasının anlamlı olacağını düşündüm.”

Yıllardır muadili SpaceX’e göre çok daha sessiz bir şekilde çalışmalarına devam eden Blue Origin, sonunda ilk kez bir insanlı uçuş gerçekleştirmiş olacak. Şirketin öz kurucusunu da taşıyacak New Shepard aracı, 20 Temmuz’da kalkışını gerçekleştirecek.