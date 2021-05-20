Uğur Şahin ve Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Sonucu Konuştular

Türkiye’de yapılan en önemli Bilim Kurulu toplantısı bugün sona erdi. BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin Bilim Kurulu toplantısına katılarak, Sağlık Bakanı Koca’yla beraber oldukça güzel haberler verdi.

Bugün Türkiye’de oldukça önemli bir Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in de görüntülü konferans şeklinde katıldığı toplantıda birçok önemli konuya değinildi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, BioNTech aşısı konusunda müjdeli haber verdi.

Türkiye’ye Haziran sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısı göndermek istediklerini dile getiren Uğur Şahin, Eylül ayının sonuna kadar 120 milyon dozu Türkiye’ye aktaracaklarını belirtti. Uğur Şahin, BioNTech’in şu anda elinde imkanın olduğu ve bu nedenle Türkiye’ye 120 milyon doz göndereceğini belirtti. Şu ana kadar 6,1 milyon doz BioNTech aşısının gönderildiğini tamamının en kısa zamanda yollanacağını belirtti.

Bakan Koca: Yasaklarla değil, yaygın aşılamayla pandemiyi gündemimizden çıkaracağız

Bakan Koca şöyle açıkladı; “Kişisel tedbir ve yaygın aşılamayla devam edeceğiz. Yaygın aşılamayla beraber pandemiyi gündemimizden çıkartacağız hedefimiz bu olacak. 11 Mart 2020’de ilk vaka ortaya çıktığından beri, ilk defa aşı sayesinde önümüzü daha rahat görüyoruz. Vakalar şu anda 10.000’in altına düştü. Vakalardaki düşüşün süreceğine inanıyoruz.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması bitti, önümüzdeki iki hafta içerisinde Faz 3 çalışmasının başlayacağını ön görüyorum. 3 aşımız daha var, bu aşılar şu an için Faz 1 safhasında. Biontech aşısı, mutasyonlu virüse karşı etkili. 120 milyon Biontech aşısı için anlaşma yapıldı. Biontech aşısının tamamı 4 ayda gelmiş olacak. Şu anda 55 yaş ve üzerini aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları aşılayarak devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte önümüzdeki Haziran ayında ilave 30 milyon aşı sadece Biontech olacak. Önümüzdeki 1 hafta ya da 10 gün içinde SinoVac aşısı da gelecek. Haziran ayında 30 milyon aşıyla beraber 20 yaşa kadar aşılama yapacağız. Tedarikte bir sorun olmazsa hedefimiz 20 yaş. Biontech aşısının rapel doz aşı için 9 ay sonrasında kullanılması öneriliyor. Hastalığı geçirenler için rapel doz en az 6 ay sonra yapılmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarıyla birlikte, 1 Haziran’dan itibaren normalleşmeye geçiyoruz. Bununla beraber Eylül ayı itibariyle maskeleri atıyor olabiliriz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın yaygın aşılama stratejisiyle beraber tamamen normale Ekim ayından itibaren döneceğiz gibi görülüyor.