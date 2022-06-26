BioNTech CEO’su Uğur Şahin’den Koronavirüs Uyarısı

BioNTech kurucularından olan ve Covid-19 için bulduğu aşıyla adını tüm dünyaya duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin, bugün yaptığı açıklamada yeni bir Koronavirüs dalgasının kapıda olabileceğini açıkladı.

2019 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, tüm dünyanın yaşam şartlarını değiştirmiş ve pek çok insanın ölümüne neden olmuştu.

Geçtiğimiz birkaç ayda etkisini kaybeden Koronavirüs, hâlâ az da olsa görülmeye devam ediyor. Özellikle getiğimiz haftalarda farelerde yeni bir tip Koronavirüs’ün ortaya çıkmasının ardından herkes ‘Acaba Koronavirüs yeniden bizleri evlere mi kapatacak?’ sorusunu düşünmeye başlamıştı. Bugün Koç Vakfı tarafından veriken ‘İnsanlığa Üstün Hizmet’ ödülünü almak için İstanbul’a gelen Prof. Dr Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Koronavirüs hakkında korkutan açıklamalarda bulundu.

Yeni bir Koronavirüs dalgası kapıda

Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, “Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var” diyerek önümüzde sonbahar ve kış döneminde virüsün yeniden ortaya çıkabileceğini açıkladı.

Şahin ayrıca, “2020'de bana sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek. Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız.” diyerek Koronavirüs ve Koronavirüs aşılarına alışmamız gerektiğini açıkladı.

Uğur Şahin’in açıklamalarının ardından pek çok uzman, yeniden kapanmaların gelebileceğini ve bunun vatandaşları hem ekonomik hem de psikolojik olarak zorlayabileceğini belirtti.