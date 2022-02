Ukrayna'da Mahsur Kalan Türklerden Türkiye'ye Çağrı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgedeki Türkleri de etkilemeye başladı. Öyle ki hem öğrenciler hem de orada yaşayan vatandaşlar, an itibarıyla Ukrayna'da mahsur kaldılar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, sesini duyduğu vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Tüm dünyayı ayağa kaldıran Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Görünen o ki an itibarıyla önemli bir sorun ile karşı karşıyayız. Öyle ki Ukrayna'da eğitim alan Türk öğrenciler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız, ülkede mahsur kalmış durumdalar. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatinden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre Ukrayna'da mahsur kalan öğrencilerin bir bölümü, Kharkiv'deki Uluslararası Havacılık Üniversitesi'nde öğrenim görüyorlardı. Rusya, sabahın ilk ışıklarında bu kente asker gönderdi. Üstelik bazı patlamalar ve çatışmalar da yaşandı. Türk öğrenciler tarafından yapılan açıklamalarda, "Şu anda çok şiddetli patlama sesleri geliyor. Hala devam ediyor. Türk öğrenciler olarak mahsur kaldık. Türkiye'nin bizi buradan almasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

Odessa'da da benzer durumlar yaşandı

*Rusya'nın Kharkiv'e yaptığı hava indirme harekatından bir görüntü.

Türk öğrenciler, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde de bulunuyorlar. İşin kötü yanı, Odessa da Rusya saldırısının en şiddetli şekilde yaşandığı yerlerin başında geliyor. Hatta Rusya'nın Odessa'daki saldırısı nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği iddiaları da mevcut. İşte böyle bir ortamın içerisinde kalan Türk öğrenciler, "İnternetimiz her an gidebilir. Gece dört tane havada ayarlı füze patlatıldı, ses her yerden duyuldu. Konsolosluğu arıyoruz, kimse cevap vermiyor. Konsolosluk bize geçen haftalarda ulaşıyordu." ifadelerini kullanarak Türkiye'den yardım istediler. Konsoloslukla görüşülemiyor oluşunun nedeninin ilgisizlik olmadığını açıkça belirtelim. Çünkü Dışişleri Bakanlığı elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama:

Dışişleri Bakanlığı hem savaşı yakından takip edebilmek hem de Ukrayna'da olan vatandaşları kurtarabilmek için özel bir koordinasyon merkezi oluşturdu. Bu merkezde yalnızca Ukrayna'daki değil, Ukrayna'nın komşusu olan ülkelerdeki yetkililer de bulunuyor. Burada hem savaşın seyri hem de Ukrayna'da mahsur kalan vatandaşların nasıl kurtarılacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026