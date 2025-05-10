Dünyanın en sağlam telefonlarından biri olarak nitelendirilen Ulefone Armor 28 Ultra, sağlamlık testlerine sokuldu. Testlerde, araba tarafından ezilme gibi ekstrem durumlar uygulandı. Sonuçlar ise gerçekten etkileyici.

Sağlam ve güçlü telefonlar üretmesiyle bilinen Ulefone, geçtiğimiz aylarda Armor 28 Ultra ismi verilen bir telefon tanıtmıştı. 10.600 mAh batarya, Dimensity 9300+ işlemci, 16 GB RAM, termal kamera gibi özelliklerle gelen telefon, IP68 ve IP69K sertifikalarıyla ortaya çıkan inanılmaz dayanıklılığıyla dikkat çekiyordu.

Şimdi ise bu telefon dayanıklılık testlerine sokuldu. Ancak bunlar öyle diğer telefonlara benzeyen testler değil. Armor 28 Ultra, başka telefonları koysanız anında parçalanacak ekstrem testlere sokuldu.

Araba tarafından ezilme testinden sağ çıktı

Yukarıdaki videodan ulaşabileceğiniz ilk testte Ulefone Armor 28 Ultra’nın araba tarafından ezildiğini görüyoruz. Cihaz 1 tondan fazla ağırlığa sahip arabanın tekerleğinin birden fazla kez altında kalmasına rağmen sıkıntı yaşamadan çalışmaya devam ediyor. Bunun üstüne bir de arabanın yıkandığı suya batırılıyor, yine hiçbir şey olmuyor.

-78 derece soğuğa dayanabildi

Bir başka videoda ise Armor 28 Ultra’nın -78 dereceye sahip bir kuru buza batırıldığını görüyoruz. Telefon, aşırı soğuğa maruz kalmasına rağmen testin ardından başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor.

Bu testler, Ulefone’un cihazının dünyanın en dayanıklı telefonlarından biri olduğunun göstergesi. Cihaz, suya, toza ve basınca dayanıklı. 2 metre derinlikte 30 dakika boyunca hiçbir şey olmadan kalabiliyor. Düşme konusunda da MIL-STD-810H standardına da sahip. Bu, ekstrem çevresel faktörlere rağmen düşmeye, ısıya ve şoka yüksek dayanıklılık sergilediği anlamına geliyor.