LightSpeed Studios ve Level Infinite'in yeni oyunu Undawn hem mobil hem de PC için çıkış yaptı. Açık dünyalı bir hayatta kalma RPG'si olan oyun, tamamen ücretsiz ve Türkçe olacak.

Oyunseverlerin bu sene en çok beklediği oyunlardan biri de Lightspeed Studios tarafından geliştirilen ve Level Infinite tarafından yayınlanacak olan Undawn’dı. RPG türündeki açık dünyalı oyun, 15 Haziran itibarıyla yayınlandı.

Tamamen Türkçe olan Undawn, hem PC hem de mobil için çıkış yaptı. Ücretsiz olacak oyuna PC için Steam ve resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Mobil oyuncular için ise yapımın App Store ve Play Store üzerinden yayınlandığını ekleyelim.

Undawn’ın konusu

Hayatta kalma RPG’si olan Undawn’da oyuncular, zombilerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte çalışarak hem zombilerle hem de düşmanlarla mücadele ediyor. Bunun yanı sıra yapımda dünyaca ünlü oyuncu Will Smith de bir rehber görevi görecek olan Trey Jones karakteri olarak karşımıza çıkıyor.

Unreal Engine motoruyla geliştirilen Undawn, açık dünyaya sahip. Yapım, felaketzedeleri farklı arazi ve ekosistemlerle dolu devasa ve sürükleyi bir evrene götürecek. Oyuncular, 1000’den fazla mobilya, eşya ve yapı türü içeren kapsamlı bir serbest inşa sistemi kullanarak evlerini inşa edebilecek.

Undawn lansman fragmanı

Undawn Sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel® Core i5 4430

Intel® Core i5 4430 Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 660

Nvidia GeForce RTX 660 Depolama: 20 GB

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