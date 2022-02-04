Ünlü Bir Futbolcu, Yanlışlıkla Çıplak Fotoğrafını Paylaştı

İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen ünlü kaleci Juan Musso, sosyal medya üzerinden talihsiz bir olay yaşadı. Musso, Instagram'dan farkına varmadan çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

Teknolojinin günden güne gelişmesi ile birlikte neredeyse tüm dünya dijital mecralarda zamanlarını geçirmeye başlamış durumda. Sosyal medya platformları da birçoğumuzun zamanını harcadığı bu dijital mecraların başında yer alıyor. Tabii ki sporcular, şarkıcılar, oyuncular gibi birçok ünlü isim de bu platformları kullanıyor ve milyonlarca insan tarafından takip ediliyor.

Ancak sosyal medya platformlarında ara sıra talihsiz olayların yaşanabildiğini de söylemek mümkün. Şimdi de ünlü bir futbolcu bu talihsizliklerden birini yaşadı. İtalya’da forma giyen 27 yaşındaki kaleci Juan Musso, popüler sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı bir hikâyede hayranlarının onu çırılçıplak görmesine neden oldu.

Paylaştığı fotoğrafta çıplak olduğu göze çarptı

İtalyan futbol liglerinin en üst seviye ligi olan Serie A’nın Atalanta takımında ve Arjantin milli takımının aday kadrosunda bulunan ünlü futbolcu Musso, milli maçların ardından İtalya’ya dönmesiyle Instagramdan bir fotoğraf paylaştı. Kız arkadaşının ona yaptığı sürprizi takipçilerine aktaran Musso’nun aynadaki yansımasından çıplak olduğu görüldü.

Bir süre sonra bu talihsiz olayı fark eden Musso, 298 bin takipçiye sahip hesabından paylaştığı fotoğrafı hemen sildi. Sonrasında yine aynı fotoğrafı bu sefer üstü giyinik bir şekilde takipçileriyle buluşturan Musso, hikâye üzerine “İşte doğru fotoğraf’ ifadelerini ekleyerek esprili açıklamalarda bulundu.