Mona Lisa'nın Gözleri Aslında Sizi Takip Etmiyor

Leanorda Da Vinci'nin meşhur eseri Mona Lisa ile alakalı sürekli bir çalışma yapılıyor ve sürekli bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmada Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.

Pek çok sanatsever Leonardo Da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa tablosuna baktıkları zaman tablonun kendilerini izlediğini söylemektedir. Bu o kadar çok kişi tarafından dile getirildi ki “Mona Lisa Etkisi” adını aldı.

Bu gizemli fenomen artık resmi olarak doğrulandı sayılabilir ama bilim insanları Mona Lisa tablosunda böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Artık Louvre müzesinde dolaşırken Mona Lisa’nın bakışlarının sizin üzerinizde olmadığını bilmek sizi rahatlatacaktır.

Yayınlanan raporda “Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor” ifadelerine yer verildi. Yine aynı raporda Mona Lisa’nın resimsel alanın içerisinde 35.5 cm sola baktığını bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler. Yapılan deneyler de bunu kanıtlar nitelikte. Yani Mona Lisa size değil sizin sağınıza bakıyor. Mona Lisa etkisinin oluşması için en fazla 5 derecelik bir sapma olması gerekiyor.

İnsanlar, fotoğrafların ya da tabloların kendilerine bakıp bakmadığını anlamakta aslında çok iyidirler. Tam karşıya (0 derece) ile bakan bir tablodaki kişinin size baktığını düşünebilirsiniz hatta birazcık sapma olsa bile ama Mona Lisa’daki sapma bundan çok daha fazlası.