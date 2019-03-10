Spielberg, Netflix ve Benzeri Uygulamalara Savaş Açtı

Kült haline gelmiş yapımları sayesinde hemen hemen hepimizin hayatında yeri olan Steven Spielberg, Akademi Ödülleri'nde dijital platform yapımlarının bulunmasına tepki gösterdi.

Sinema tarihinin en başarılı ve en ünlü yönetmenlerinden biri olan Steven Spielberg, Netflix ve benzeri dijital platformlara savaş açtı. Bildiğiniz üzere Spielberg, Indiana Jones, E.T, Jaws gibi birçok başyapıtın gerek yapımcılığını gerekse yönetmenliğini üstlenmiş başarılı bir sinema adamı. Tüm sinema sektörünün saygı duyduğu Spielberg, Netflix'te yayınlanan filmlerin Akademi Ödülleri'nde yarışmasına tepki gösterdi.

Steven Spielberg, dijital platformlarda yayınlanan ve Akademi Ödülleri'nde yer alan yapımların televizyon filmlerinden fazlası olmadığını iddia etti ve tepkileri üzerine çekti. Bu açıklamanın ardından faaliyete geçen Spielberg ve onun yapımcı şirketi Amblin Entertainment, Akademi Ödülleri'ndeki kararların gözden geçirilmesi için Oscar komitesine başvuracaklarını duyurdu. Başvurunun ana konusu ise tabii ki dijital platform yapımları olacak.

Bu denli başarılı bir yapımcı ve yönetmenin bir anda böyle bir tepkiyle gündeme gelmesi herkese garip geldi. Duruma yüzeysel olarak bakıldığında beyaz perde için hazırlanmış filmlerin ekipleri ve bütçelerinin dijital platformlar için yapılan filmlerden bir farkı yok. Netflix'te gördüğüm yapımlarda da popüler oyuncular ve uçuk bütçeler görebiliyoruz. Yapımcı şirketinin ve kendisinin çabalarının nasıl sonuçlanacağını Oscar komitesinin kararından sonra hep birlikte öğreneceğiz.