Unutulmuş Sovyet Venüs Sondası Bu Yıl Dünya’ya Çarpacak

Neredeyse 50 yıl önce Venüs’e gitmesi için fırlatılan bir Sovyet sondasının bu yıl içerisinde Dünya’ya çakılması bekleniyor.

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD’nin karşı karşıya geldiği cephelerin biri de uzay yarışıydı. Bu yarış toplumlar üzerinde o kadar etkiliydi ki, western filmlerin sonunu getirip BattleStar Galactica gibi büyük bilim kurgu serilerinin öne çıkmasını sağlamıştı.

O dönemde uzaya gönderilen araçlardan bir tanesi de Sovyet yapımı olan Kosmos 482 idi. 1972 yılında fırlatılan aracın Venüs’e gitmesi planlanıyordu ama başarısız oldu. Venera 8 gibi Venüs’e ulaşması beklenen aracın itici roketlerinden biri arıza yaptı ve araç bugüne kadar Dünya etrafında bir yörüngede boş boş dönmeye devam etti.

Teknik olarak bir uzay hurdası olarak tanımlanabilecek olan aracın 2023 ile 2025 arasında düşmesi bekleniyordu. Space.com’a göre ise araç bu yıl düşecek.

Araç şu anda her 112 dakikada bir, bir tur atıyor. Uzmanlar, Venüs’ün zorlu şartlarına dayanması beklenen aracın çakılmaya da dayanabileceğini söylüyor.