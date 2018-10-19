Google'ın Play Store İçin İsteyeceği Ücret

Google'ın Play Store ve diğer Google servisleri için Android akıllı telefon üreticilerinden isteyeceği lisans ücretinin miktarı belli oldu. Söz konusu ücret, akıllı telefon fiyatlarının artmasına neden olabilir.

The Verge tarafından edinilen bilgiye göre Android akıllı telefon üreticileri, piyasaya sürdükleri telefonlara Google Play Store’u ve diğer Google hizmetlerini entegre etmek için cihaz başına 40 doları bulan ücretler ödemek zorunda kalacaklar. Google hizmetlerini varsayılan olarak kullanıcılara sunmayı kabul eden şirketler ise bu lisans ücretindan indirim alabilecekler ya da hiç lisans ücreti ödemeyecekler.

Ülkeden ülkeye ve cihazın özelliklerine göre değişecek olan bu ücretler 1 Şubat 2019 itibari ile piyasaya sürülecek Android telefonlar için geçerli olacak. Söz konusu ücretlendirmeler İngiltere, İsveç, Almanya, Norveç ve Hollanda’da 500ppi ve üzeri piksel yoğunluğuna sahip telefonlar için 40 dolar, 400-500ppi telefonlar için 20 dolar, 400ppi’ın altındaki telefonlar için 10 dolar olarak belirlendi. Ancak bazı düşük seviye telefonlarda bu ücret 2.5 dolara kadar düşecek.

Piksel yoğunluğunun fiyatlandırma için neden ana kriter olacak alındığı henüz bilinmiyor fakat görünen o ki Samsung Galaxy S9 gibi 570ppi piksel yoğunluğuna sahip akıllı telefonların zaten yüksek olan fiyatları daha da yükselecek. Hemen her büyük üreticinin kendi uygulama mağazası bulunuyor ancak büyük uygulamaların çoğu yalnızca Google Play Store’da mevcut. Bu nedenle şirketler Google ile anlaşmak zorunda kalacak biri görünüyor.

Google’ın Avrupa Birliği’nin tekelleşme karşıtı yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile 5 milyar dolar ceza alması, Android üreticilerinin gelecekte Google hizmetleri için yazılım devine para ödemesi gerekeceği tahminlerini beraberinde getirmişti. Ancak cihaz başına 40 dolarlık ücretin fazla olduğu da bir gerçek. Akıllı telefon fiyatlarının araba fiyatları ile yarıştığı bugünlerde böylesine büyük bir lisans ücreti, fiyatların daha da tavan yapmasına neden olabilir.