VESA tarafından bugün yapılan açıklamada DisplayPort 2.0 özelliklerine yer verildi. Bu özellikler arasında USB4/USB-C’yi 16K çözünürlüğe ve saniyede 10.000 MB veri aktarımına hazırlayacak teknik beceriler de var.

Sahip olduğumuz teknolojiler sürekli olarak gelişiyor. Bunların bir kısmının gelişimi oldukça göz önünde oluyor; örneğin yeni işlemciler büyük bir gürültüyle geliyor. USB alanındaki gelişmelerse genelde sessiz sedasız oluyor.

Yine de USB’lerin gelişmesi aslında pek çok alanda daha gelişmiş cihazlar kullanabilmemiz için temel bir gereksinim konumunda bulunuyor. Gerçekten de bundan 5/10 yıl önce kullandığımız USB’ler ile şu andaki versiyonlar arasında dağlar kadar fark var.

16K yayınlara hazır USB portları:

VESA, yeni USB4/USB-C DisplayPort'larını duyurdu. Display 2.0’lı DisplayPort Alt Mode olarak adlandırılacak olan bu yeni sistemde garip isme takılmazsak bizi oldukça gelişmiş özelliklerin beklediğini görüyoruz.

VESA'nın açıklamasına göre bu yeni sistemde, USB Implementers Forum tarafından belirlenen USB4 özellikleri ile DisplayPort standardı USB Type-C arasında kesintisiz geçiş sağlanıyor. Yeni yöntemle veri aktarımı saniyede 10.000 MB’a kadar çıkabilirken dört kanalın tamamı hızlı veri aktarımında kullanılıyor.

Bu teknoloji yakın zamanda piyasada olmayacak:

Yakın zamanda bu protokolü destekleyen bir cihaz görmemiz pek olası değil. VESA’ya göre uyumlu kitler bulabilmemiz için 2021 yılını beklememiz gerekiyor. Tabii bu USB’lerin hakkını vermesi için gereken cihazları edinmek de ayrı bir konu.

USB teknolojileri, diğer teknolojilerin oldukça önünde gözüküyor. Ayrıca seçilebilecek çok fazla cihaz bulunmuyor. 8K televizyonlar da üretilmesine rağmen pek çok kişi en fazla 5K çözünürlüklü cihazlar kullanıyor.

Benzer bir durum da yeni nesil USB platformu için söz konusu olabilir. Yine de gelecekte bu teknolojiyi daha sık göreceğiz. İnternet kullanımı ve yeni teknolojiler ilerledikçe bu portlar da hakkıyla kullanılacaktır.