Dünyanın İlk 18W USB-C ve Lightning Destekli Powerbanki

Hyper isimli bir teknoloji üreticisi, HyperJuice Battery isimli yeni powerbankini duyurdu. Dünyanın ilk 18 watt destekli USB Type-C ve Lightning girişli powerbanki olma unvanına sahip olan powerbank, aynı anda hem iPhone hem de Android telefonlarınızın şarj edilmesini sağlıyor.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza bazı yeni ürünler girdi. Bu ürünlerden bir tanesi, bugün pek çok kullanıcının sahip olduğu powerbankler. Akıllı telefon bataryalarının bir süre sonra işlevini kaybetmesi ile ortaya çıkan şarj sorunu, pek çok kullanıcının ortak problemi. İşte powerbankler, telefonlarınızı nerede olursa olsun şarj edebilmenize yardımcı olan ürünler olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdi sizlere, fazlasıyla etkileyici bir özelliğe sahip olan yeni bir powerbank modelinden bahsedeceğiz. "Hyper" isimli bir şirket tarafından piyasaya sürülen "HyperJuice Battery" isimli powerbank, dünyanın ilk 18 watt USB Type-C ve Lightning girişini destekleyen şarj cihazı. Bu ürün sayesinde hem iPhone hem de USB Type-C desteğine sahip olan telefonlarınızı aynı anda şarj edebiliyorsunuz.

Bu powerbank, 10.000 mAh kapasiteye sahip ve sadece 2 saat içerisinde şarj olabiliyor. iPhone'lar için mümkün olan en yüksek desteği sunabilen ürün, telefonunuzu sadece 30 dakika içerisinde yüzde 50 oranında şarj edebiliyor. Böylelikle bu ürün, sizleri hem zamandan hem de kablo kalabalığından kurtarıyor.

HyperJuice Battery, boyut ve ağırlık açısından da hayli kullanışlı bir ürün. Ortalama bir iPhone büyüklüğünde olan cihazın ağırlığı 225 gram. 4 aşamalı LED göstergesi bulunan HyperJuice Battery, sahip olduğunuz ürünü ne zaman şarj etmeniz gerektiğini de ortaya koyuyor. Tüm bu özelliklere sahip olan bir powerbanke sahip olabilmek içinse 59.99 dolar (yaklaşık 365 TL + vergiler) ödeme yapmanız gerekiyor.