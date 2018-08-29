Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Acer Chromebook 514 Tanıtıldı

IFA 2018 Teknoloji Fuarı’nda yeni bir Chromebook ile karşımıza çıkan Acer, Chromebook 514 ismini verdiği cihazını Ekim ayından itibaren yaklaşık 2260 TL’ye satışa sunacak.

Pahalı laptopların daha uygun fiyatlı alternatifleri olarak görülen ve eksilerine göre artıları daha ağır basan Chromebook’lar birçok insan için bir hayli ilgi çekici. Chrome işletim sistemiyle uyumsuz bazı uygulamalarda sorun çıkaran Chromebook’ları her şeye rağmen satın almak istiyorsanız, Acer sizin için oldukça iyi bir ürün geliştirdi.

Firmanın Chromebook 514 ismi ile tanıttığı yeni cihazı; Corning Gorilla Glass teknolojisiyle donatılmış Touchpad’e sahip bir şekilde alıcılarını karşılıyor. Klavye bölgesinde bulunan aydınlatma ve metalik gövdesiyle de şıklığı yakalamış olan Chromebook 514, ekran kısmında kullandığı dar çerçeveler sayesinde de ufak bir görünüm kazanmış durumda.

Alışılanın aksine Touchpad kısmında plastik yerine Gorilla Glass teknolojisi kullanan Acer, bizlere telefon ekranlarında bulunan kırılmaz özel camın konforunu sunuyor. Bu özellik, kullanıcılarının oldukça hoşuna gidecek çünkü Touchpad üzerinde eliniz yumuşak bir şekilde kayabilecek.

Toplamda 12 saat batarya ömrü olduğu belirtilen Chromebook 514, 14 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Ekim ayından itibaren satışa sunulacağı ifade edilen Chromebook 514’ün fiyatı ise 350 dolar olarak belirlenmiş. Bu ise ülkemizin para birimine göre yaklaşık 2260 TL ediyor.