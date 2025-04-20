Tesla'nın bir süredir gündemde olan uygun fiyatlı Model Y planlarının ertelendiği bildirildi. Konuya aşina kaynaklara göre yılın ilk yarısında üretilmesi planlanan otomobiller, 2026 yılına bile sarkabilir...

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, çok uzun zamandır uygun fiyatlı bir otomobil projesi ile gündemde. Ortaya çıkan son bilgiler, firmanın Model Y'nin uygun fiyatlı bir versiyonunu üreteceğini koydu. Ancak gelen son haberler, bu aracı bir süre daha bekleyeceğimizi gözler önüne seriyor.

Reuters'a konuşan konuya aşina kaynaklara göre Tesla, uygun fiyatlı otomobilini ABD için ertelemeye karar verdi. "E41" kod adına sahip olan bu otomobil, daha önce yapılan açıklamalara göre 2025'in ilk yarısında satışa sunulacaktı. Ancak gelen son bilgiler, bu otomobilin 2025'in üçüncü çeyreği veya 2026'nın başında seri üretime geçeceğini gözler önüne seriyor. Tesla'nın neden böyle bir karar aldığı ise bilinmiyor.

Yeni Model Y'den yüzde 20 daha ucuz olabilir!

Tesla, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak E41 ile ilgili ortaya çıkan başka bilgiler de var. Mesela bu aracın, 2025 Model Y'den biraz daha küçük olacağı biliniyor. Kaynaklara göre Tesla, bu aracın maliyetini standart Model Y'nin üretim maliyetinden yüzde 20 daha ucuz hâle getirecek. Bu da aracın, standart Model Y'den en az yüzde 20 ucuz olacağı anlamına geliyor.

Eğer her şey yolunda giderse Tesla, 2026 yılında 250 binden fazla uygun fiyatlı Model Y üretimi gerçekleştirecek. Bu model, Çin'de de üretilecek ve 2026 yılında satışa sunulacak. Avrupa için henüz kesin bir takvim yok ancak Tesla, düşen talebi artırmak için elini çabuk tutabilir. Bakalım Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi Türkiye'ye getirecek mi...