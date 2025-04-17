Tesla'nın patentli kilometre sistemi, araçların gerçekte gidilenden fazla yol gösterdiği iddialarıyla gündeme geldi.

ABD'deki bazı Tesla sahipleri, araçlarının gösterdiği kilometreyle gerçekten kat ettikleri mesafenin birbirini tutmadığını fark edince soluğu mahkemede aldı. Şikayetlerin merkezinde ise Tesla’nın mesafe hesaplamak için kullandığı, biraz karmaşık bir yöntemi var gibi görünüyor.

Tesla'nın ABD patentli kilometre hesaplama yöntemi, yalnızca tekerleklerin kat ettiği mesafeyi değil; şarj alışkanlıkları, yol koşulları ve enerji tüketimi gibi değişkenleri de dikkate alıyor. Bu yöntem sonucunda bazı kullanıcılar, araçlarının gerçek mesafeden %100'ün üzerinde fazla kilometre gösterdiğini iddia ediyor.

Kilometre farkı iki katına ulaştı, kullanıcılar tepki gösterdi

Bir kullanıcı her gün aynı güzergahta yaptığı sürüşler sonucunda toplamda 6.086 mil (9.796 km) yol kat ettiğini belirtti. Ancak aracın kilometre göstergesinin 13.228 mil (21.291 km) kaydettiğini paylaştı. Bu fark nedeniyle kilometre sınırına göre belirlenen garanti süresinin gerçekte ihtiyaç duyulmadan çok daha erken sona erdiği ifade edildi.

Kullanıcılar aynı sistemin menzil ve elektrik tüketimi gibi verileri de gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Ayrıca Tesla’nın, bu sorunlarla ilgili yapılan servis randevusu taleplerine uzun süredir yanıt vermediği de paylaşıldı. Şirketin bu hesaplama yöntemi nedeniyle hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Açılan davalar hem mevcut Tesla sahipleri hem de aracı satın almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor.