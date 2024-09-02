Microsoft, kullanıcıların uzaktan Windows cihazlarına erişmesini sağlayan "Uzak Masaüstü" özelliğinin ismini değiştirdi. Bu değişiklik, kullanıcılar tarafından hiç sevilmedi.

Dünyanın en popüler işletim sistemi Windows’u bünyesinde bulunduran Microsoft, bu konuda oldukça sevilen “Uzak Masaüstü” isimli bir özelliğe sahipti. İsminden de anlayabileceğiniz gibi bu özellik, hangi sistemde olduğunuz fark etmeksizin istediğiniz bir cihazdan Windows’a erişmenizi sağlıyordu.

Ancak Uzak Masaüstü’nün isminde bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik, insanlardan büyük tepki çekerken yeni isim “alakasız” olarak nitelendirildi.

Uzak Masaüstü’nün ismi “Windows Uygulaması” olarak değiştirildi

Reddit’teki birçok kullanıcı tarafından paylaşılan gönderilere göre Uzak Masaüstü (Remote Desktope) hizmetinin ismi, diğer işletim sistemlerinde “Windows App” yani “Windows Uygulaması” olarak değiştirildi. Sadece diğer işletim sistemlerindeki masaüstü uygulamasında bu değişikliğin yer aldığını vurgulayalım.

Başta da söyleyebileceğimiz gibi özelliğin ismi, direkt olarak işlevine çağrışım yapıyor ve çok seviliyordu. Ancak birçoğuna göre yeni isim bunu yapmıyor. Kullanıcılar, isme tepki göstererek “çok kötü bir karar” olarak nitelendiriyorlar. Yeni isme “yardıma ihtiyacım olduğunda kâbus gibi bir arama terimi” diyenler, onu şaka sananlar bile var. Tabii az da olsa sevenler de olmuş. Direkt Windows’u kullanmaya yaradığı için bu basit ismin uygun olduğunu söylemişler.

Microsoft’tan isim değişikliğine ve gelen tepkilere ilişkin herhangi bir resmî açıklama gelmedi. Şirketin bu özellik hakkında nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu isim değişikliğine gerek var mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.