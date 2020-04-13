MEB'den Kaynaştırma Öğrencilerine 30 Ders Anlatım Videosu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde de özel eğitime ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladıklarını söylerken, bunlardan ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de okulların tatil edilmesine neden oldu. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim programına başlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu süre zarfında özel eğitime ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencilerini de unutmadı.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm özel eğitim öğrencilerinin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Selçuk, tüm özel eğitim öğrencileri için video içerikler hazırladıklarını söyledi

Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için etkinlik sayfaları açılacağını belirten Selçuk, “Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık. Aile eğitim uygulama videoları, ders anlatım el becerileri, günlük yaşam beceri videoları olmak üzere 300-400 video hazırladık. 40'a yakın uygulama geliştirdik” dedi.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik 30 ders anlatım videosu hazırladıkları bilgisini paylaşan Bakan, bunlardan ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacağını açıkladı. Sadece matematik dersi için 800 etkinlik yazıldığını ve her ders için tamamlanan ünitelerin EBA'ya yükleneceğini ifade eden Selçuk, bunların Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanacağını söyledi.

Kaynaştırma öğrencileri için Türkçe, matematik ve hayat bilgisi gibi temel dersler için etkinlik sayfaları açılacak

"Kaynaştırma öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak” diyen Milli Eğitim Bakanı, velilere yönelik özel eğitim aile bilgilendirme videolarının EBA, "orgm.meb.gov.tr" ve sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki kaynaştırma öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de yayınlanan içeriklerden faydalanabiliyor. Bugün itibarıyla kaynaştırma öğrencilerine yönelik; kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, EBA ve “orgm.meb.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla hizmete sunuldu.

MEB ayrıca 444 0 632 telefon hattı üzerinden kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerine çeşitli eğitim ve öğretim metotlarına yönelik rehberlik hizmeti de sunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci 23 Mart’ta başlamıştı. Okulların tekrardan ne zaman açılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.