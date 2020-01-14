Uzayda Beklenmedik Bir Yerçekimi Dalgası Tespit Edildi

Bilim insanları, uzayın derinliklerinde 'bilinmeyen ya da beklenmedik' bir yerçekimi dalga patlaması tespit etti. Gök bilimciler, yerçekimi dalgalarının uzayın neresinden kaynaklandığını bulmuş durumda.

Bilim insanları, uzayın derinliklerinde sürpriz bir olayla karşılaştı. Yerçekimi dalgalarını tespit amacıyla inşa edilen Lazer İnterferometre Kütle Çekim Dalga Gözlemevi (LIGO) tarafından yapılan keşifte, 'bilinmeyen ya da beklenmedik' yerçekimi dalgası patmaları tespit edildi.

Gök bilimciler, dalga patlamasının uzayın neresinden kaynaklandığını da tespit etti. Bölgeyi daha çok araştırarak patlamanın kaynağına dair daha fazla bilgiye ulaşılacağı düşünülüyor.

Buna rağmen şu anda patlamaya neyin neden olduğu konusundaki bilgiler çok sınırlı. Bu tip durumlarda 25 yılda bir hata yapılıyor. Bu da gök bilimcilerine yerçekimi dalga patlamasının astrofizik bir olay nedeniyle gerçekleştiğini düşündürüyor.

Gök bilimciler uzun süredir yerçekimi dalgalarının başarılı bir şekilde tespit edilmesinin uzayı tamamen başka bir açıdan görmeye yardımcı olmasını umuyor. LIGO, dalgaları 'gecede patlayan yerçekimi dalgaları' olarak tarif ediyor. Astrofizikçiler uzun zamandır bu olayı tahmin ediyor olsalar da uzayın hangi bölgesinin bu dalgaları ortaya çıkardığını, dalgaların ne zaman patladığını ya da patladığı zaman nasıl göründüğünü bilmiyorlar.

Evrene dair bilgilerimizde devrim yaratabilir

LIGO, bu tip patlamalar söz konusu olduğunda bilim insanlarının 'açık görüşlü' olması gerektiğini belirtiyor. Gözlemevi’nin yaptığı açıklamada, bu tip yerçekimi dalgaları hususunda bilim insanlarının bir sinyal örüntüsünü, bu örüntü daha önce tahmin edilmemiş ya da modellenmemiş olsa bile ayırt edebiliyor olması gerektiğini vurguluyor. LIGO’ya göre neyi aradığınızı bilmiyorsanız onu bulmanız hayli zor.

Buna rağmen LIGO, yerçekimi dalga patlamalarını bulmanın zor olmasına rağmen, onları tespit etmenin evren hakkındaki bilgilerimizde devrim yaratacağının altını çiziyor.

Bazı bilim insanları, dalgaların Betelgeuse isimli yakın bir yıldızdan gelmiş olabileceğini düşünüyor. Betelgeuse tuhaf davranışlar sergiliyor ve bir süpernova patlamasının eşiğinde gibi görünüyor. Buna rağmen yıldız hâlâ olduğu yerde ve dalgalar yıldızın olduğu uzay bölgesinden gelmedi.

Nottingham Üniversitesi’nden astronomi profesörü Michael Merrifield, olayı 'tuhaf' olarak nitelendirdi ve daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.