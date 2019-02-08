Asteroitler Dünya İçin Büyük Tehdit Oluşturuyor

Her ne kadar NASA sürekli gözlem yapsa da asteroitler Dünya için büyük bir tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Neredeyse her yıl, kıyamet getirme ihtimali olan asteroitler hakkında sayısız haberler yapılıyor. Peki, gerçekten bu göktaşları, yüksek tahribat yaratabilecek güce sahip mi?

Uzay, kendi içinde sayısız ölümcül etken barındırıyor. Yüksek radyasyon oranları, donma yaratabilecek soğukluklar ve devasa göktaşları da bu tehlikelerin arasında yer alıyor. Bunlar içerisinde en ölümcül olanı ise göktaşları. Dünya'nın atmosferi göktaşı konusunda bir koruma kalkanı gibi görünse bile, daha büyük olanlar için yeteri kadar koruma sağlayamıyor.

NASA, yaptığı gözlemler sayesinde tehlikeyi önceden haber verebiliyor

Dünyanın en prestijli uzay ajansı olan NASA, göktaşı tehlikesini önceden haber verebiliyor. Kuruluş, her yıl göktaşlarının oluşturabileceği tehlikeleri daha önceden yetkililere bildiriyor. Bu da son derece büyük bir sorumluluk.

Genel olarak 25 metreden daha küçük göktaşları, Dünya için büyük bir tehlike oluşturmuyor. Bundan daha büyük olanlar ise, NASA tarafından kırmızı alarm olarak görülüyor.

Dünyanın, dev asteroit çarpışmalarına karşı NASA yardımıyla güvende olduğu konusunda büyük bir soru işareti mevcut. Sizce de NASA sayesinde, asteroit çarpmalarına karşı güvende miyiz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.