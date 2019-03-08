  • Uzaylı Arayışında Yeni Hedef Kara Delik Gemileri Bulmak

Uzaylı Arayışında Yeni Hedef, Kara Delikten Güç Alan Uzay Gemileri Bulmak

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ABD’deki Kansas Üniversitesi’nden bir matematikçi, uzaylıları bulmak için kara deliklerden güç alan gemileri takip etmeyi öneriyor.

Uzaylı medeniyetlerini keşfetmeyi amaçlayan bilim insanları, uzaylıların neye benzediğini de tam olarak bilememenin sıkıntısını yaşıyor. Şu anda sadece tahminler yapabiliyoruz.

Kansas Üniversitesi’nden matematikçi Louis Crane’e göre uzaylıların izini bulmak için gamma salınımlarını kontrol etmek gerekiyor.

Matematikçinin yeni makalesine göre, yeterince gelişmiş olan bir uzaylı medeniyeti, uzay gemilerini hareket ettirmek için küçük kara delikler kullanan uzay araçları üretmiş olabilir. Kara delikten yayılan radyasyonu yakıt olarak kullanan bu araçların arkalarında bıraktıkları izler ise gamma ışıması şeklinde belli olabilir.
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Günümüzdeki gamma teleskoplarının yeterli kapasitede olduğunu iddia eden matematikçi, bu gamma yayılmalarının çok farklı olacaklarını söylüyor. Araştırmacı, bu tarz yayılım izlerinin çoktan bulunmuş olabileceğini söylüyor.

Crane ayrıca, astronomların daha önce “hiçbir doğal açıklaması olmayan” gamma ışımaları gördüklerine inanıyor.
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Dünya’daki kaynakların bu tarz bir kara delik oluşturup ondan enerji toplayan motor yapmaya yetmeyeceğini söyleyen araştırmacı, bunu yapabilen bir medeniyetin oldukça gelişmiş olması gerektiğini savunuyor. Crane’e göre yeterli kaynak elde etmek için tüm Güneş Sistemi’ne hakim olmak gerekiyor.

Kaynak : https://futurism.com/the-byte/seti-plan-detect-alien-starships-black-holes
Etiketler: kara delik, uzaylı, SETI, gamma
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