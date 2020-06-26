Hızla gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde artık neredeyse bütün işlerimizi bilgisayar kullanarak halletmemiz mümkün ancak bu durum, bir dizi sorunu da beraberinde getiriyor ve bu sorunlardan en büyüğü güvenlik konusunda ortaya çıkıyor. Güvenlik firmaları, kullanıcıları Windows PC’lerdeki güvenlik açıkları konusunda uyardı.

Gizlilik ve güvenlik konusu tüm bilgisayar kullanıcılarının önem verdiği şeylerin başında geliyor. Herkes bir şekilde verilerini korumayı hedeflerken bu konuda destek sağlayan güvenlik şirketleri de zaman zaman kullanıcılara yaptıkları uyarılarla yönlendirme sağlamaya çalışıyor. Bugün bu yarılardan bir tanesi daha yapıldı ve özellikle Windows bilgisayar sahipleri yeni kötü amaçlı yazılımlarla ilgili olarak dikkat etmeleri yönünde uyarıldı.

Uzmanlar, söz konusu kullanıcıların bilgisayarlarını çeşitli güvenlik yamalarıyla mutlaka güncel tutmaları ve güçlü parolalar seçmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Geçtiğimiz senelerde meydana gelen GPU kıtlığı sırasında revaçta olan kripto para madenciliğinden örnek veren güvenlik şirketleri, o zaman zarfı içinde pek çok kötü amaçlı yazılımın bir şekilde dağıldığını hatırlattı. Kötü yazılımın kontrol altına alınmasından sonra o günden günümüze güvenlik konusuyla ilgili çok da endişe edilmediğini aktaran güvenlik uzmanları, yakın zamanda kendi kendine yayılabilen kötü amaçlı bir yazılım türü keşfettiklerini söyledi.

Yeni bulunan kötü yazılıma 'Lucifer' ismi verildi:

Araştırmacılar, Lucifer ismini verdikleri kötü amaçlı yazılımın daha önceden bulunan ve Satan Ransomware olarak adlandırılan kötü yazılımla karıştırılmaması gerektiğini aktardı. Yetkisiz kripto para madenciliği konusunda etkili olabileceği söylenen bu yazılımın oldukça güçlü olduğu ve DDos saldırılarının kolaylaştırmakla beraber çok hızlı bir biçimde bilgisayar ağlarına yayılabileceği söylendi ve nitekim ilk saldırı 10 Haziran 2020 tarihinde meydana geldi. Dalgalar hâlinde izlenen saldırının ikinci kısmı için de harekete geçildi.

Uzmanlar, en çok risk altında bulunanların kurumsal şirketler olduğunu dile getirdi ancak ev bilgisayarları için de uyarı yapmayı ihmal etmedi. Lucifer isimli yazılıma karşı yapılacak en iyi savunmanın Windows’un son güncellemelerine güvenmek olduğunu vurgulayan uzmanlar, ikinci adım olarak da mutlaka güçlü parolalar kullanılmasını önerdi. Lucifer’ın yoğunluklu olarak Windows sistemlerine sızmaya çalıştığının bilgisini veren araştırmacılar, kullanıcı adları ve şifreleri güçsüz olan bilgisayarların ele geçirildiğini söyledi.