Uzmanlara göre çocuklar ve gençler için oldukça faydalı olan hikaye paylaşım platformları denetimsizlik nedeniyle birer tehlikeye dönüşebilir.

Dünya genelinde internet yaygınlaştıkça yeni sosyal platformlar ön plana çıkmaya başlıyor. Son dönemde popülerleşmeye başlayan sosyal platformlardan biri de hikaye paylaşım platformları. Kullanıcıların sosyal medya hesapları ya da e-posta adresleri ile kayıt olabildikleri Wattpad gibi platformlar, yazma yeteneği olan kullanıcıların oluşturdukları hikayeleri paylaşmasına ve diğer kullanıcıların da bu hikayeleri okumasına izin veriyor.

Uzmanlara göre bu ‘hikaye paylaşım’ platformları, herhangi bir yaş kısıtlaması ya da denetime tabi olmadıkları için çocuklar ve gençler için tehlike arz edebiliyorlar. Bu konuda bazı açıklamalarda bulunan Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol, gençlerin ve çocukların içerik üretebilmesinin oldukça önemli olduğunu, internetin yalnızca eğlence amacıyla kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hikaye paylaşım platformlarındaki çoğu hikayenin hiçbir genç ya da çocuk için tehlike oluşturmadığını, hatta faydalı olduğunu dile getiren Ulukol, ‘’Wattpad'teki sıkıntı, buraya girilen içeriği denetleyecek herhangi bir mekanizmanın olmamasıdır. Bu mekanizmayı getirmeye kalktığınızda siz bu sefer sansürcü oluyorsunuz. Bunu ister Türkiye'de ister Suudi Arabistan'da, ister Çin, Amerika ya da başka ülkede yapın, bunun adına sansür deniyor. İşin aslına bakarsanız da sansürü kimse istemiyor.’’ dedi.

Platform için bir denetim mekanizması oluşturmanın sansür olarak adlandırılamayacağını dile getiren Ulukol, şu şekilde konuştu: ‘’Sansür olmasın diyoruz ama 10 yaşındaki bir çocuğun erişkinlerin okuyabileceği yazılarla karşı karşıya kalmasını da istemiyoruz. Erişkin ve kendisiyle ilgili karar verici pozisyonda olan, aklı başındaki bir insanın istediğini okuma ya da okumak istememe hakkı vardır ama yaş grubu küçük olunca, 18 yaş altı, 15 yaş altı gibi, bunların sınırlarını koymak lazım.

Bu uygulamalarda, yazıların hangi yaş grubuna hitap ettiğini ve okunabileceğini değerlendiren bir sistem olması gerekir. Wattpad yöneticilerinin bunu kendisinin yapması gerekir. Bu sansür değil, belirli değerlendirme kriterlerine göre, 'Bu içerikte çok fazla cinsellik var, çocuklar için sakıncalı' diyebilir. Televizyon programlarının başına, hangi yaş grubuna hitap ettiğini belirten semboller konulabilir.’’

Bazı grupların yasa dışı ya da toplum tarafından kabul görmeyen davranışlarda bulunmaları konusunda çocukları ve gençleri yönlendirmek için bu platoformlarda içerik oluşturabileceğini dile getiren Ulukol, ‘’18 yaşının altındaki çocuklarca yazıldığı iddia edilen bir hikayeyi, kötü niyetli senaristler de yazmış olabilir. Bu internet koşullarında bilinmeyebilir.’’ dedi. Ulukol ayrıca böyle bir durumda yazarın masum görünmek için çocuk diliyle yazabileceğini de söyledi.

Çocukların hem internette hem de televizyonda maruz kalacakları içeriklerin yaş grubuna göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdürü Klinik Psikolog Melike Şimşek ise, ‘’Özellikle Wattpad gibi her türlü içerikle karşılaşmanın mümkün olduğu mecraların alkol-madde bağımlılığının yanı sıra kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklara zemin hazırlama riski vardır.’’ dedi.

Yeşilay’ın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı sayesinde çocukların bulunduğu yaş grubuna göre bilgilendirildiğini söyleyen Şimşek, ‘’Böylelikle uzmanlara ve ailelere bağımlılıklar hakkında farkındalık kazandırılıyor. Ayrıca, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı olan '4447975'i arayan ve yakınının teknoloji bağımlılığından muzdarip olan aileler için Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde psiko-eğitim grup çalışmaları yapılıyor.’’ dedi.