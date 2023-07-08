Lamborghini’nin lüks SUV’u Urus’un V8 motorlu modelleri S ve Performante tükendi ve artık üretilmeyecek. Yeni Urus almak isteyenler, 2024’ün sonunda gelecek olan hibrit Urus’u beklemek zorundalar.

Lamborghini’nin ilk SUV’u olan ve lüks olmasıyla göze hitap eden Urus ilk olarak 2018’de karşımıza çıkmıştı. Daha sonra aracın S ve Performante modelleri piyasaya sürülmüştü. Bu modelleri özel kılan şey ise güçlü V8 motorlara sahip olmalarıydı.

Lamborghini CEO’su, yeni verdiği bir röportajda bu modellerin tükendiğini duyurdu. Urus sahibi olma niyetinde olan müşteriler, artık bunun için sadece 2024’ü bekleyebilirler zira bir sonraki Urus modeli 2024’ün sonunda piyasaya sürülecek.

Piyasaya sürülecek olan bu Urus da hibrit model olacak

2024 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan yeni Lamborghini Urus hibrit modelinin özellikleri de henüz bilinmiyor. Motor1’e göre bu modelde Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid modelinde kullanılan 670 beygir gücündeki 900 Nm tork üretebilen hibrit V8 motoru kullanılabilir.

Bunun dışında başka gelişmeler de var: Lamborghini artık iyice elektrikli araçlara yönelmeye başladı. 2028 yılında grand tourer modeliyle elektrikli bir model piyasaya sürmeyi planlayan şirket, 2029 yılında Urus’un tam elektrikli bir versiyonunu piyasaya sürecek.

Son olarak Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, Alman gazetesine verdiği demeçte Lamborghini Huracan modellerinin de tükendiğini duyurdu. Şirket, bu atmosferik V10 motorlu aracın üretimine gelecek yıl itibariyle son verecek ve onun yerine de hibrit bir model gelecek.