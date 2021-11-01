VALORANT'ın Yeni Ajanı Chamber'ın Sahip Olacağı Yetenekler

Riot Games'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni VALORANT ajanı Chamber, 16 Kasım'da oyuna ekleniyor. Peki Chamber, nasıl bir yetenek setiyle bize sunulacak? Gelin, Chamber'ın sahip olacağı yeteneklere yakından bakalım.

Riot Games’in Haziran 2020’de piyasaya sürdüğü ücretsiz FPS oyunu VALORANT, günümüzde halen tüm dünyada popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Oyun, artık eleştiri noktası olan harita ve karakter çeşitliliğinin azlığından da kurtuluyor. Son güncellemelerle birlikte Riot Games, oyuna ardı ardına yeni içerikler sunarak oyuncuları memnun etmeyi başardı.

Riot Games, geçtiğimiz günlerde oyuncuları sevindiren bir video yayınladı. Yayınlanan bu videoda daha önce bilgileri ortaya çıkan ve merakla tanıtılması beklenen yeni karakter gözüküyordu. Chamber isimli yeni Fransız karakter, klasik tarzı ve klas stiliyle şimdiden oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz gün ise karakterin sahip olacağı yetenekler açıklandı.

Chamber fragmanı:

Chamber’ın sahip olacağı yetenekler:

Gözcü sınıfında olacağı açıklanan Chamber, takım arkadaşlarına oldukça yararlı yeni yeteneklerle birlikte gelecek. Karakterde düşmanları savunmasız ve çaresiz bırakabilecek güçlü yetenekler bulunuyor. O yetenekler şu şekilde:

C yeteneği (Trademark)

Düşmanları tarayacak bir tuzak yerleştiriyor. Görünür olan bir düşman tuzağın menziline girdiğinde tuzak geri sayıma giriyor ve ardından etrafındaki zemini sarsıyor. Bu alanda bulunan oyuncular yavaşlıyor.

Q yeteneği (Headhunter)

Chamber, bu yetenekle birlikte büyük bir tabancayı kuşanıyor. Sağ tıkla birlikte tabancadan nişan alınabiliyor.

E yeteneği (Rendezvous)

İki ışınlanma noktası yerleştiriyor. Yerdeyken ve bir ışınlanma noktasına yakınken yeteneğini yeniden kullanarak yerleştirdiği diğer ışınlanma noktasına ışınlanıyor. Işınlanma noktaları yerden alınıp yeniden yerleştirilebiliyor.

X yeteneği (Tour de Force)

Güçlü ve özel bir keskin nişancı tüfeği kuşanıyor ve bu tüfekle vurulan her oyuncu tek atışla ölüyor. Bir düşman öldürüldüğünde düşmanın etrafında içinde kalanları yavaşlatan bir alan oluşuyor.

Chamber, VALORANT’a ne zaman eklenecek?

VALORANT’ın yepyeni karakteri olacak Chamber, 16 Kasım’da 3. Bölüm 3. Kısım’ın yayınlanmasıyla birlikte oyuna eklenecek.