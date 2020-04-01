Valve CEO'su: Oyunlar Beynimizi Sabit Disk Olarak Kullanacak

Video oyun dünyasının babalarından Valve'ın kurucu ortağı ve CEO'su Gabe Newell, beyin-bilgisayar arayüzlerinin insanların tahmin ettiklerinden çok daha hızlı geliştiğini ve bu yıl içinde oldukça ilginç duyurular olacağını söyledi. Newell’a göre oyunlar yakında beynimizi sabit disk gibi kullanacak.

Birleşik Krallık'ta aylık olarak yayımlanan video oyunu dergisi Edge’in yeni sayısında konuşan Valve'ın kurucu ortağı ve CEO'su Gabe Newell, geleceğin beyin-bilgisayar arayüzlerine ait olacağını söyledi. Video oyunlar ile beynimiz arasında doğrudan bağlantı olacağını dile getiren Newell, beyin-bilgisayar arayüzlerinin insanların tahmin ettiğinden daha hızlı geliştiğini ve bu yıl gerçekten ilginç duyurular olacağını ifade etti.

Beyin-bilgisayar arayüzleri, beyniniz ve harici bir cihaz arasında doğrudan bir köprü oluşturur. Kafa derisindeki elektrotlar aracılığıyla beyin aktivitesini kaydetme yöntemi olan Elektroensefalografi (EEG) ile yapılan bu yöntem, harici bir cihazı sadece düşünerek, daha doğrusu beyin aktiviteniz ile doğrudan kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Newell, bu teknolojinin sessiz ve derinden ilerlediğini ancak yakın gelecekte pek çok insanın eğlence odaklı beyin-bilgisayar arayüzlerine sahip olmak isteyeceğini düşünüyor. Oyunların yakında beynimizi sabit disk gibi kullanacağını söyleyen Valve CEO’su, oldukça çılgın bir gelecek projeksiyonu çiziyor.

Geçmişte yalnızca bilim kurgu fantazisi olarak görülen pek çok şey, bugün hayatımızın içine girmiş durumda. Kim bilir, belki de Half-Life: Alyx'in bir sonraki oyununda beyin-bilgisayar arayüzünün ilk örneklerini görebiliriz. Half-Life ve Half Life 2 arasındaki olayları konu alan Half-Life: Alyx, sanal gerçeklik (VR) seti ile oynanabiliyor. Valve'ın Index VR gözlüğüne sahip olan oyunculara ücretsiz sunulan oyun, 23 Mart’ta piyasaya çıkmıştı.