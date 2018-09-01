Valve şirketi, ortaya çıkan bütün dedikodulara rağmen yıkılmıyoruz ayaktayız ve yeni oyunlarla geliyoruz dedi.

Dota ve Half Life gibi oyunların yaratıcısı olan Valve şirketi, çıkan dedikoduların farkında olduklarını söyledi.

Valve şirketininin, Half-Life 3’ü hazırlıyor olması ile ilgili birçok haber gündeme gelmişti. Bu haberlerin, birçok dedikoduyu da yanında getirmesi beklenen bir sonuç oldu. En son çıkan oyun olan Artifact’ın yapımcısı Jeep Barnett, söylenti ve şakalar için “Çıkan bütün dedikoduların ve yapılan şakaların farkındayız, çünkü hepimiz forumları takip ediyor ve birbirimizle paylaşıyoruz” dedi.

Valve’in 2017’de yaptığı yeni oyunların geldiği duyurusuna kadar, oyuncular şirketten umudunu kesmişlerdi. Forumlarda birçok oyuncu, şirketin yeni bir oyun çıkarsa da ilgi göremeyeceğini ileri sürmüştü. Programcı Brandon Reinhart “Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca yaptığımız yatırımlar, oyunlarımızı oynayan müşteriler tarafından önemli görülmedi. Ancak Steam’de, müşteri ilişkilerini geliştirmek için çok zaman harcadık. Zorlu bir süreçti ve birçok insanla çalışarak geliştirmeler yaptık. Artık şirket olarak oyunlara daha çok yatırım yapabileceğimiz ve daha çok odaklanabileceğimiz bir yerdeyiz." dedi.

Oyun yaratmanın oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olduğu bilinen bir gerçek. 2013 tarihinde çıkan Dota 2’den beri oyuncuları gerçekten tatmin etmeyen Valve, yeni çıkan Artifact oyununun çalışmalarına 2015’te başlamıştı.

Çıkan bu söylentilere rağmen neden oyun yapmadıkları sorusunu çok sık aldıklarını söyleyen Reinhart “Sadece konuşmaktan ve yapacağımızı söylemekten ziyade, o şeyi yapma yolunda ilerliyoruz. Gerçekten kaliteli oyunları piyasaya sürdükçe, şirkete karşı olumlu bir algının kendiliğinden oluşacağını düşünüyorum" dedi.