Yıllardır varlığı tartışılan ve hakkında çok çeşitli spekülasyonlar yapılan Van Gölü Canavarı, yeniden gündemde. Bitlis’te yaşayan Mehmet Şeşen isimli bir vatandaşın Van Gölün’nde çektiği görüntüler büyük bir gizem yaratırken, efsanevi yaratığın 131 yıl önce bir Osmanlı gazetesine manşet olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığı bilgilere göre Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sahilde gezmeye çıkan 30 yaşındaki Mehmet Şeşen, Van Gölü’nde hızla hareket eden bir cisim gördü. Büyük bir heyecan yaşayan Şeşen, hemen cebindeki telefonu çıkarıp o anları kaydetmeye başladı. Şeşen, cismin suyun yüzeyinde iz bıraktığını ve kısa süre sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

Söz konusu iddialar, Van ve Bitlis illeri arasında yer alan Van Gölü"nde yaşadığı ileri sürülen efsanevi canavarın yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Van'da yerel bir gazeteci olan ve daha önce Van Gölü Canavarı hakkında pek çok habere imza atan İkram Kali, konuya ilişkin DHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Van Gölün'de kaydedilen görüntüler efsanevi canavarın varlığını yeniden tartışmaya açtı

Yaklaşık 10 yıl önce Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanlığı yaptığını belirten Kali, bundan 131 yıl önce 2. Abdülhamit döneminde yayınlanan Saadet gazetesinde Van Gölü Canavarı ile ilgili haber yapıldığını söyledi.

Dönemin İstanbul'da yayın yapan Saadet gazetesinin, 29 Nisan 1889 tarihli 1323 nolu nüshasında, bir deniz canavarının Van Gölünde abdest almak isteyen bir kişiyi kapıp göle sürüklediği belirtiliyor. Habere göre, yalnız başına hayvandan kurtulamayacağını anlayan adam, bağırarak arkadaşlarından yardım istiyor.

Osmanlı gazetesinde yer alan haberde, Van Gölünde abdest almak isteyen bir kişiyi kapıp göle sürüklediği belirtiliyor

Arkadaşları güçlükle şahsı sudan çıkarmaya çalıştıklarında canavarın adamın topuğundan dizine kadar bacağına sarıldığını görüyorlar. Bütün çabalar sonuç vermeyince ateş yakarak adamın ayağını bırakması için canavarın kuyruğunu ateşle yakıyorlar. Ateşle birlikte bir anda yukarı sıçrayan canlı, ayağını kaptığı adamla beraber 20- 25 metre yükseğe çıktıktan sonra suya inerek gözden kayboluyor.

“Van Gölü canavarını yok saymak yerine Van Gölü'nün kendisini araştırmakta yarar var. Van Gölü canavarı bu bölgenin bir gerçeğidir” diyen Kali, geçmişte toplumun hemen her katmanından böyle bir canavarın olduğunu gören ve tarif eden insanların olduğunu ifade ediyor. Van Gölü Canavarı’nın siyah, hızlı yüzebilen zaman zaman ses çıkaran bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Kali, gölün farklı kıyılarında görüldüğünü söylüyor.

Habere göre, canavar ayağını kaptığı adamı da alıp gözden kayboluyor

Daha önce, bu varlığı gördüğünü iddia edenlerin sayısı artınca resmi kurumlar tarafından bölgeye bir bilimsel araştırma ekibi gönderilmiş, ancak yapılan araştırmalar sonucunda gölde olağan dışı herhangi bir varlığa dair hiçbir iz bulunamamıştı.

Bugün, Van'ın Gevaş ilçesi merkezine 4 metrelik bir heykeli dikilen efsanevi canavar, 2008-2010 tarihleri arasında Cartoon Network kanalında yayınlanan The Secret Saturdays adlı animasyonun "The Unblinking Eye" adlı bölümünde de kendine yer bulmuştu.