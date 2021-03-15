Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto para birimleriyle ilgili konuştu. Meseleye sıcak bakmadığını söyleyen Varank, sektörün etkinliğini de görmezden gelmedi. Bakan Varank, piyasayı başıboş bırakmayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomi reformları konusunda kripto paralara değinmiş, konuyla ilgili altyapılar oluşturulacağını açıklamıştı. Ancak Erdoğan, o gün yaptığı açıklamalarda konunun detaylarına girmemişti. Bugünse Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, yatırımcıyı tedirgin edecek türden.

Kripto paralarla ilgili açıklamalarını Bloomberg HT'ye yapan Bakan Varank, kripto paralara sıcak bakmadığını ancak bu alanın etkin olduğunu gördüğünü söyledi. Yapılan yatırımların büyük risk içerdiğini ifade eden Varank, piyasayı başıboş bırakmayacaklarının altını çizdi. Görünen o ki kripto para yatırımcısına yaptırım yolda...

Yatırımcı ne yapacak?

Kripto paralar, Türkiye'deki yatırımcıların göz bebeği haline geldi. Bugün Avrupa genelinde kripto paralara en büyük yatırımı yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ancak özellikle de son dönemlerde, kripto para yatırımlarına kilitlenilmiş durumda. Üstelik kripto paralara ulaşmanın Borsa İstanbul ya da altın almak kadar kolay olduğu günümüzde, piyasanın her gün biraz daha yatırımcı çekiyor oluşu yetkilileri rahatsız ediyor gibi görünüyor. Ancak, kripto paralara yatırım yapan vatandaşların ülkeye döviz soktuğunu da unutmamak gerek...

Hükümetin kripto paralarla ilgili ne gibi adımlar atacağı hala büyük bir sır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra, Türkiye'nin kendine ait bir kripto para oluşturabileceğini düşünmüş, bunu da o gün paylaştığımız haberimizde dile getirmiştik. Ancak Bakan Varank'ın kripto paralara "sıcak bakmadığını" söylemesi, böyle bir şeyin olmayacağını düşündürmeye başlamış durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak.