Günümüzde en çok kullanılan internet bağlantı türleri ADSL ve VDSL bağlantılarıdır. Sizin için VDSL nedir, ADSL ile farkları nedir gibi soruları yanıtladık ve bu bağlantı türlerinin hangi altyapılar için kullanılmasının daha uygun olduğunu açıkladık.

Günümüzde internet bağlantıları fiber kablolarla ya da DSL, "Digital Subscriber Line (DSL)" yani Dijital Abone Hattı bağlantısı ile kullanılıyor. Fiber internet bağlantısı için yeni bir altyapı kurulması gerekirken, DSL bağlantısı mevcut telefon hattınız üzerinden kullanılabilir. DSL bağlantısı ile internet kullanırken tercih edebileceğiniz iki tür var, VDSL ve ADSL.

ADSL bağlantı türüne kullanıcıların pek çoğu hakim ama daha yeni bir teknoloji olan VDSL bağlantısı pek bilinmiyor. Temel olarak ikisi de klasik DSL bağlantısı fakat aralarında altyapı, merkeze mesafe gibi farklar var. Sizin için VDSL nedir, ADSL ile ne farkı var sorularını yanıtladık ve bu bağlantılar için gerekli olan altyapı ihtiyaçlarını açıkladık.

ADSL nedir?

VDSL bağlantısının ne olduğunu açıklamadan önce ADSL hakkında kısa bir bilgi vererek daha kolay bir karşılaştırma yapabiliriz. ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line yani Asimetrik Dijital Abone Hattı bir DSL bağlantı çeşididir. İnternet bağlantısı bakır telefon kabloları aracılığıyla size yakın bir telefon santralinden evinizdeki ADSL uyumlu modeme bağlanır.

Mevcut telefon altyapısı ile internet bağlantısı sağlandığı ve yeni altyapı çalışması gerekmediği için en çok tercih edilen internet bağlantı türüdür. Standart bir ADSL bağlantısı teorik olarak 24 Mbps download yani veri indirme hızı, 1 Mbps de upload yani veri yükleme hızı sağlar.

VDSL nedir?

VDSL, Very High Digital Subscriber Line yani yüksek hızlı dijital abone hattı da tıpkı ADSL gibi bir DSL bağlantı türüdür. Aynı şekilde size yakın bir telefon santralinden bakır telefon kabloları aracılığıyla evinizdeki VDSL uyumlu modeme internet bağlantısı sağlar. Her iki bağlantı türü de telefon kablolarının ses akışını sağlamayan frekansları üzerinden internet bağlantısını sağlar.

ADSL ile VDSL arasında ne fark var?

ADSL ve VDSL bağlantılarının tanımlarına bakıldığında, temel olarak aynı görünüyorlar ama aralarında büyük bir fark var, o da sağladıkları veri indirme ve yükleme hızı. VDSL bağlantısı 100 Mbps download yani veri indirme hızı, 55 Mbps de upload yani veri yükleme hızı sunar. Yani VDSL, ADSL bağlantısına göre 5 kat daha hızlı veri indirme ve yükleme hızı sunuyor.

Peki, VDSL bu yüksek hızı nasıl sağlıyor? Çok basit, sabit telefon santraline yakın olarak. ADSL bağlantısı istenen herkes tarafından kullanılabilir fakat VDSL bağlantısı kullanmak için hizmet sağlayıcı santrale oldukça yakın bir noktada olmalısınız. Santral ile modeminiz arasında bağlantı sağlayan bakır telefon kabloları uzadıkça internet bağlantısının verimi azalıyor. Kısa mesafelerde daha az bozulma görülüyor. Aynı şekilde yakınlık kadar, altyapı ve bina içi tesisat durumu da DSL bağlantısını etkiliyor.

Kimler VDSL kullanabilir?

Anlattığımız gibi VDSL bağlantısı için altyapı ve santrale olan mesafe son derece önemli. Güçlü bir VDSL bağlantısı için santral ve modem arasında maksimum 300 metre mesafe olması gerekiyor. Sağlam bir altyapınız da varsa, güçlü bir bağlantı elde edebilirsiniz.

VDSL bağlantısını az bir farkla kaçıranlardansanız, 2 kilometre mesafe ile kullanabileceğiniz ADSL bağlantısından daha hızlı olan ADSL 2 gibi bağlantıları kullanabilirsiniz. Hem VDSL hem de ADSL 2 bağlantısını kullanırken daha yüksek fiyatlar ödemeniz gerektiğini unutmayın.

Sizin için VDSL nedir, ADSL ile ne farkı var gibi soruları yanıtladık ve VDSL bağlantısı için gerekli olan altyapı ihtiyaçlarını anlattık. İnternet hizmet sağlayıcıları ile görüşerek internet altyapı sorgulamanızı yapabilir ve size en uygun bağlantı türünü bu şekilde bulabilirsiniz.