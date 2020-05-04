İnternet Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türk Telekom, Türknet, Vodafone ve Turkcell SuperOnline internet altyapı sorgulama yöntemleri neler? Binanızda veya sokağınızda fiber altyapı olup olmadığını öğrenmek aslında çok kolay. Gelin detaylara beraber bakalım.

Hepimizin hayalindeki fiber internet ağı ülkemizde hâlâ gelişme aşamasında ilerliyor. Firmalar Türkiye’nin dört bir yanına fiber internet hizmetini götürmeye devam ederken, özellikle büyük illerde çoğu bölgeye bu altyapı getirilmiş durumda. İnternet kullanıcıları ise bazen bu durumdan bir haber olabiliyorlar. Bu nedenle arada internet altyapı sorgulaması yapmanız gerekiyor.

İnternet altyapı sorgulama işlemi her firmada farklı bir şekilde yapılıyor. TürkNet, Turkcell SuperOnline, KabloNet gibi firmaların sorgulamaları internet sitelerinden yapılıyor. Türk Telekom ise genellikle yeni fiber altyapı getirilen bölgelerdeki kullanıcılarını, bir bilgilendirme mesajının ardından fiber internet hizmeti sunuyor. Ancak yine de sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.

İnternet altyapısı nasıl sorgulanır?

Firmaların internet altyapı sorgulama sayfalarına yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Altyapınızı sorgularken adresinizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Çünkü bir sokak ve hatta bazen bir bina öncesinde bile altyapı durumu değişebiliyor. Bir başka sorgulama yöntemi ise müşteri hizmetlerini aramak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle şu sıralar çok yoğunluk olduğu için internetten sorgulama en iyi seçenek diyebiliriz.

İnternet altyapısı nedir?

İnternet günümüzde hayatımızın her anında olan ve neredeyse olmazsa olmaz hale geldi. Yüksek hızlı internet isteyenler için de altyapıları büyük önem taşıyor. İnternet altyapısı aynı zamanda ne kadara kadar hız alabileceğinizi ve kullanabileceğiniz internet hızını da belirliyor. Bu nedenle firmalar müşterilerine hızlı internet vermek için fiber altyapılarını hızlı bir şekilde genişletiyor.

İnternet altyapılarını türlerine göre aslında futbol sahalarına da benzetebiliriz. ADSL bağlantıları toprak sahalar, VDSL çim sahalar ve Fiber altyapıyı da hibrit çime sahip futbol sahaları gibi düşünelim. Fiber altyapı şu an en hızlı internet olarak da biliniyor. Ondan sonra VDSL geliyor. ADSL ise şu an tercih edilmeyen bir internet altyapısı haline geldi. Saha ne kadar yeni ve gelişmiş olursa internetiniz o kadar hızlı oluyor.

ADSL, VDSL ve Fiber farkları nedir?

ADSL, telefonlar üzerinden gelen bir internet türü. Bakır telefon hattından gelen internetin hızı evinizin merkeze uzaklığı, bina altyapınızın kalitesi gibi farklı durumlara göre değişebiliyor. Hızınız da zaten en fazla 24 Mbps olabiliyor. VDSL ise ADSL bağlantısına bağımlı gibi gözükse de yine farklı bir altyapı hizmeti kullanıyor. Evinizin yakınına çekilen bir hat ile VDSL hızlarını kullanabiliyorsunuz.

VDSL kullanmak için ayrıca bir de VDSL modem almanız gerekiyor. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği ve istediği Fiber’e. Tüketicilerin sahip olabileceği en hızlı internet olan Fiber, 1 GBpS’ye kadar hız alabilmenizi sağlıyor. Bu internet türü için ayrı bir fiber optik kablo altyapısı kurulması gerekiyor. Altyapı kontrolü için yukarıdaki sorgulama sayfalarına gidebilir veya daha detaylı bilgi için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

VDSL internet nedir?

VDSL internet de ADSL gibi bakır kablolar üzerinden geliyor. Ancak aradaki fark, VDSL’in trafoları(kaynağı) evinize daha yakın bir yere kuruluyor. Yani aslında farklı bir altyapıdan geliyor da diyebiliriz. Bakır kabloların uzunluğu arttıkça dirençleri de artıyor. Bu da internet hızınızı doğrudan etkiliyor. Evinize yakın bir trafo sayesinde böylece kablo mesafesi kısalıyor ve bakır kablo üzerinden yüksek hızlı internet alabiliyorsunuz.

ADSL ve VDSL her ne kadar bakır kablo ile çalışsa da, VDSL için ayrı bir modem almanız gerekiyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ADSL’in maksimum hızı 24 Mbps, bu da VDSL modeme sahip olmazsanız, altyapınız ne olursa olsun bu hızı alırsınız anlamına geliyor. Birçok firma internet hizmetini sunarken zaten yanında modem seçeneği de getiriyor. Bu modemleri tercih edebilirsiniz.

Fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Binasında veya bulunduğu sokakta fiber altyapı olmayan kullanıcıların en çok merak ettikleri şeylerden biri de Fiber internet başvurusunun nasıl yapılacağı. Bu konuda tüketicilerin izleyebileceği farklı yollar maalesef bulunmuyor. Türk Telekom yeni Fiber altyapı getirilen bölgelerdeki müşterilerini genellikle otomatik olarak yüksek hızlı internete geçiriyor. Ek bir başvuru yapılmasına gerek olmuyor.

Turkcell SuperOnline’da ise durum biraz daha karışık. İnternette bazı tüketiciler apartmanlarında imza topladıklarını ve bunu bölge müdürlüklerine gönderdiklerini belirtiyorlar. Ancak SuperOnline müşteri hizmetleri üzerinden Fiber internet başvuru imkanı bulunmuyor. Genellikle Fiber altyapı getirilecek yerler çok daha önceden belirleniyor. Ancak siz yine de şansınızı bir deneyin deriz.

Genel olarak firmalar Fiber altyapı için herhangi bir başvuru almıyorlar. Yine de bölgenizden gelecek yoğun talep mutlaka ilgilerini çekecektir. Bu nedenle şansınızı artırmak amacıyla, oturduğunuz apartman ve çevresinden Fiber altyapının gelmesi için imza toplayabilirsiniz. Bunu da firmaların müşteri hizmetlerine veya bölge müdürlüklerine gönderebilirsiniz. Hatırlatmakta yarar var bu kesin bir yöntem değildir.